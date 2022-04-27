В ОП прокоментували вибухи у 3 областях Росії: Божественне втручання
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "абсолютно природним процесом" та "божественним втручанням у справи грішників" вибухи у Бєлгородській, Воронезькій та Курській областях РФ.
Джерело: Подоляк в Telegram
Пряма мова представника ОП: "Якщо ви (росіяни) вирішили масово атакувати іншу країну, масово вбивати там усіх підряд, масово давити танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовуєте склади у своїх областях, то рано чи пізно борги доведеться повертати. За такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидітися не вдасться.
І тому роззброєння бєлгородсько-воронезьких складів убивць абсолютно природний процес. Карма – штука жорстока".
Деталі: За його словами, тепер Бєлгородська, Воронезька та Курська області Росії також "починають активно вивчати таке поняття, як "демілітаризація"".
Подоляк зазначив, що великі паливні склади та склади боєприпасів у РФ горять і вибухають з різних причин.
"Аж до… божественного втручання у справи грішників, які у Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі", – підсумував радник голови ОП.
Передісторія:
- Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков під ранок 27 квітня повідомив, що о 3:35 він "прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух". Згодом він з'ясував, що в районі села Стара Нелідівка горить склад боєприпасів. Постраждалих серед мирного населення немає. Пошкоджень житлових будівель та будинків немає.
- Згодом губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що в ніч на 27 квітня жителі Курська чули "гупання" – нібито спрацювала протиповітряна оборона.
- Також два вибухи зафіксували в одному із мікрорайонів Воронежа в Росії.
- 26 квітня в Міноборони Росії вдруге пригрозили ударами по "центрах прийняття рішень" у Києві у випадку, якщо Україна атакуватиме об'єкти на території РФ.