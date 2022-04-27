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В ОП прокоментували вибухи у 3 областях Росії: Божественне втручання

Ірина БалачукСереда, 27 квітня 2022, 11:49
Михайло Подоляк. Фото ОПУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "абсолютно природним процесом" та "божественним втручанням у справи грішників" вибухи у Бєлгородській, Воронезькій та Курській областях РФ.

Джерело: Подоляк в Telegram

Пряма мова представника ОП: "Якщо ви (росіяни) вирішили масово атакувати іншу країну, масово вбивати там усіх підряд, масово давити танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовуєте склади у своїх областях, то рано чи пізно борги доведеться повертати. За такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидітися не вдасться.

І тому роззброєння бєлгородсько-воронезьких складів убивць абсолютно природний процес. Карма – штука жорстока".

Деталі: За його словами, тепер Бєлгородська, Воронезька та Курська області Росії також "починають активно вивчати таке поняття, як "демілітаризація"".

Подоляк зазначив, що великі паливні склади та склади боєприпасів у РФ горять і вибухають з різних причин.

"Аж до… божественного втручання у справи грішників, які у Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі", – підсумував радник голови ОП.

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Теми: Офіс президентаУкраїнавійнаРосія
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