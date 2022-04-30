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Россияне снова заявили об обстреле своей территории "украинской авиацией"

Валентина РоманенкоСуббота, 30 апреля 2022, 10:59
Россияне снова заявили об обстреле своей территории украинской авиацией
фото повреждений из Telegram РИА "Новости"

Российские СМИ сообщили об обстреле поселка в приграничном с Украиной районе Брянской области РФ.

Источник: РИА "Новости", ТАСС, "Интерфакс"

Детали: По словам губернатора региона Александра Богомаза российские средства ПВО в субботу утром обнаружили в небе над Брянской областью самолет Вооруженных сил Украины.

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При этом якобы российская ПВО не допустила проникновения украинского самолёта на территорию Брянской области, два снаряда попали по населённому пункту Жеча.

Сообщается, что "при ударе были повреждены технические здания нефтеналивного терминала".

Второй снаряд повредил прилегающую территорию.

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"В настоящее время на месте работают оперативные службы. Жертв нет. Ведутся оперативные мероприятия", - добавил Богомаз.

О дальнейшей судьбе "украинского самолета" не сообщается.

Напомним: Российская пропаганда давно сообщила, что "расправилась с украинской авиацией и ПВО" при этом периодически сообщает об обстрелах территории то из украинских вертолетов, то самолетов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "абсолютно естественным, природный процессом" и "божественным вмешательством в дела грешников" взрывы в Белгородской, Воронежской и Курской областях РФ.

Позже Подоляк заявил, что Украина будет защищаться от российской военной агрессии любым способом, в том числе ударами по складам и базам РФ. По его словам, мир признает это право нашей страны, поскольку именно Россия напала на Украину и убивает ее мирных граждан.

Темы: войнаРосcия
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