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Донецкая область: в результате обстрелов оккупантов в Доброполье ранены 7 человек, из них трое – дети

Денис КарловскийСуббота, 30 апреля 2022, 15:20
Донецкая область: в результате обстрелов оккупантов в Доброполье ранены 7 человек, из них трое – дети
Уничтоженная жилая застройка Доброполья в результате обстрелов российских оккупантов. фото: пресс-служба гсчс

Из-за обстрелов российских оккупантов в Доброполье в Донецкой области ранения получили 7 человек, из них трое дети.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Детали: Возраст троих раненых детей в Доброполье 7, 5 и 7 лет соответственно. Один 49-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в реанимацию в Добропольской больнице.

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Остальные раненые проходят амбулаторное лечение.

Спасатели сообщили, что обстрел произошел около 8-9 часов утра.

По словам Кириленко, российские оккупанты повредили шесть жилых домов и еще одно нежилое помещение в Доброполье. Также ночью захватчики нанесли авиационный удар по помещению школы в Приволье Черкасской громады, повредив и соседние дома.

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фото: павел кириленко
 
фото: павел кириленко
 
Фото: Павел Кириленко
Знищені будівлі в Добропіллі
Уничтоженные здания в Доброполье
фото: ГСЧС
Знищені будівлі в Добропіллі
Уничтоженные здания в Доброполье
фото: ГСЧС
Знищені будівлі в Добропіллі
Уничтоженные здания в Доброполье
Фото: ГСЧС

Предыстория:

  • В течение 29 апреля российские оккупанты сокрушительным артиллерийским огнем убили 4 мирных жителей Донбасса, в том числе ребенка, еще 8 человек получили ранения.
  • В Пентагоне уверены, что россияне отстают от своего графика по оккупации и уничтожению Донбасса на несколько дней.

Темы: Донецкая областьдетиобстрелвойна
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