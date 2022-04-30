Донецкая область: в результате обстрелов оккупантов в Доброполье ранены 7 человек, из них трое – дети
Из-за обстрелов российских оккупантов в Доброполье в Донецкой области ранения получили 7 человек, из них трое дети.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко
Детали: Возраст троих раненых детей в Доброполье 7, 5 и 7 лет соответственно. Один 49-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в реанимацию в Добропольской больнице.
Остальные раненые проходят амбулаторное лечение.
Спасатели сообщили, что обстрел произошел около 8-9 часов утра.
По словам Кириленко, российские оккупанты повредили шесть жилых домов и еще одно нежилое помещение в Доброполье. Также ночью захватчики нанесли авиационный удар по помещению школы в Приволье Черкасской громады, повредив и соседние дома.
Предыстория:
- В течение 29 апреля российские оккупанты сокрушительным артиллерийским огнем убили 4 мирных жителей Донбасса, в том числе ребенка, еще 8 человек получили ранения.
- В Пентагоне уверены, что россияне отстают от своего графика по оккупации и уничтожению Донбасса на несколько дней.