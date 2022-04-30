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Российские спецслужбы через криминалитет готовили мятеж в Одессе

Денис КарловскийСуббота, 30 апреля 2022, 16:04
улица ришельевская и оперный театр в одессе 25 апреля. фото иллюстративное: getty images

Спецслужбы РФ, используя свои связи в криминалитете, готовили провокации и мятежи в Одессе, прежде всего к годовщине трагических событий 2 мая.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Дословно: "По информации, имеющейся у сотрудников департамента, спецслужбы РФ через подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуацию в регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам, организации массовых протестов и мятежей, которые могли бы привести к подрыву государственности и направлены на свержение государственного строя Украины.

По замыслам врага они должны были влиять и действовать через своих доверенных лиц, осевших в Одесской области. Финальной датой реализации преступных планов должна была стать годовщина трагических событий – 2 мая".

Детали: Во время обысков по месту базирования преступников правоохранители изъяли большое количество огнестрельного оружия, запрещенной символики советского режима, гранаты, патроны, инструкции поведения для диверсантов и рекламные брошюры.

На видео оперативников видно, что во многих брошюрах есть упоминания о гибели людей в центре Одессы 2 мая. Также в мешке полицейские обнаружили набор муляжей советских боевых орденов и военных наград.

Следователи полиции совместно с сотрудниками Государственного бюро расследований отрабатывают информациют и проводят операцию по выявлению других причастных лиц к диверсионной операции российских спецслужб.

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Что было раньше: В Одессе комендантский час был введен с вечера 1 мая до утра 3 мая из-за возможной угрозы обстрелов и провокаций российских оккупантов. Также отменили поезда, курсирующие через железнодорожные станции в городе.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между "сторонниками федерализации" так называемого "Антимайдана" и "сторонниками единства", которые унесли жизни 48 человек (сорок мужчин, семерых женщин и одного несовершеннолетнего). В частности, в результате пожара в местном Доме профсоюзов. Российская пропаганда режима Путина выкристаллизовала и активно использует тезис, что в этот день "украинские нацисты заживо сожгли в Доме профсоюзов несколько десятков противников киевского режима".

Темы: ОдессаРосcияпровокацииСССР
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