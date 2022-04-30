Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ГУР оприлюднило дані командирів підрозділу окупантів, які коять звірства на півдні України

"Українська правда"Субота, 30 квітня 2022, 16:36
фото ілюстративне: фокус

Головне управління розвідки Міністерства оборони України дістала особисті дані командування російського підрозділу, причетного до звірств проти цивільного населення в Маріуполі та на захоплених територіях Запорізької області.

Джерело: перелік командирів на сайті ГУР МО

Деталі: За даними української розвідки, 291-й гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії РФ причетний до воєнних злочинів проти цивільного населення за Запорізькому й Маріупольському напрямках.

Цей підрозділ російських загарбників дислокується в селі Борзой на території Чеченської республіки. Номер військової частини 65384.

Командир – полковник Малигін Євгеній Миколайович (21 серпня 1983 року народження).

Із повним переліком командування можна ознайомитися за посиланням.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 28 квітня ГУР МО оприлюднили особисті дані священиків російської православної церкви, які сприяють свавільній депортації українців на територію країни-окупанта.
  • Раніше українська розвідка публікувала особисті дані майже 8 тисяч російських окупантів, які скоїли воєнні злочини на території України.

Теми: ЧечняРосіярозвідкавійна
Головне сьогодні

відеоСБУ: росіяни планували збити пасажирський літак і звинуватити Україну

фотоУ Придністров’ї вже підготували звернення до Путіна на 2 травня – ГУР

фотоУ боях із російськими окупантами на сході загинув відомий "кіборг"-десантник

Ворог створює умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг – зведення

Відмовляємося від радянської зброї і переходимо на натівські зразки – Залужний

ЗСУ нанесли новий удар по Зміїному: розбили 3 зенітні установки Росії

Усі новини...
Чечня
Вкрадені в Україні американські комбайни знайшлися у Кадирова
Майно мелітопольських магазинів, розграбоване окупантами, знайшлося в Криму і Чечні
УП знайшла віллу Кадирова в Дубаї
Останні новини
12:38
фотоДСНС потролила російських колег-вояк через пожежі в Сибіру
12:09
відеоСБУ: росіяни планували збити пасажирський літак і звинуватити Україну
11:58
фотоМолдова не пустила російського пропагандиста, який їхав у Придністров’я
11:58
Україна вже працює над відновленням зв’язку в Херсонській та Запорізькій областях
11:52
Із 1 травня на Луганщині подаватимуть газ без специфічного різкого запаху
11:30
У Міндовкілля визначили орієнтовний рівень забруднення через війну та підраховують збитки
11:21
ЗСУ збили ворожий безпілотник-шпигун над Дніпропетровщиною
11:15
доповнено Росіяни тричі обстріляли Харків з артилерії та РСЗО
11:07
ЗСУ вже демілітаризували російську армію на 192 літаки - дані Генштабу
11:03
Китай провів екстрену нараду з банкірами щодо захисту від можливих санкцій США – FT
Усі новини...