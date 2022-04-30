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ГУР оприлюднило дані командирів підрозділу окупантів, які коять звірства на півдні України

"Українська правда"Субота, 30 квітня 2022, 16:36
ГУР оприлюднило дані командирів підрозділу окупантів, які коять звірства на півдні України
фото ілюстративне: фокус

Головне управління розвідки Міністерства оборони України дістала особисті дані командування російського підрозділу, причетного до звірств проти цивільного населення в Маріуполі та на захоплених територіях Запорізької області.

Джерело: перелік командирів на сайті ГУР МО

Деталі: За даними української розвідки, 291-й гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії РФ причетний до воєнних злочинів проти цивільного населення за Запорізькому й Маріупольському напрямках.

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Цей підрозділ російських загарбників дислокується в селі Борзой на території Чеченської республіки. Номер військової частини 65384.

Командир – полковник Малигін Євгеній Миколайович (21 серпня 1983 року народження).

Із повним переліком командування можна ознайомитися за посиланням.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 28 квітня ГУР МО оприлюднили особисті дані священиків російської православної церкви, які сприяють свавільній депортації українців на територію країни-окупанта.
  • Раніше українська розвідка публікувала особисті дані майже 8 тисяч російських окупантів, які скоїли воєнні злочини на території України.

Теми: ЧечняРосіярозвідкавійна
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