ГУР оприлюднило дані командирів підрозділу окупантів, які коять звірства на півдні України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України дістала особисті дані командування російського підрозділу, причетного до звірств проти цивільного населення в Маріуполі та на захоплених територіях Запорізької області.
Джерело: перелік командирів на сайті ГУР МО
Деталі: За даними української розвідки, 291-й гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії РФ причетний до воєнних злочинів проти цивільного населення за Запорізькому й Маріупольському напрямках.
Цей підрозділ російських загарбників дислокується в селі Борзой на території Чеченської республіки. Номер військової частини 65384.
Командир – полковник Малигін Євгеній Миколайович (21 серпня 1983 року народження).
Із повним переліком командування можна ознайомитися за посиланням.
Передісторія:
- 28 квітня ГУР МО оприлюднили особисті дані священиків російської православної церкви, які сприяють свавільній депортації українців на територію країни-окупанта.
- Раніше українська розвідка публікувала особисті дані майже 8 тисяч російських окупантів, які скоїли воєнні злочини на території України.