ГУР оприлюднило дані командирів підрозділу окупантів, які коять звірства на півдні України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України дістала особисті дані командування російського підрозділу, причетного до звірств проти цивільного населення в Маріуполі та на захоплених територіях Запорізької області.

Джерело: перелік командирів на сайті ГУР МО

Деталі: За даними української розвідки, 291-й гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії РФ причетний до воєнних злочинів проти цивільного населення за Запорізькому й Маріупольському напрямках.

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Цей підрозділ російських загарбників дислокується в селі Борзой на території Чеченської республіки. Номер військової частини 65384.

Командир – полковник Малигін Євгеній Миколайович (21 серпня 1983 року народження).

Із повним переліком командування можна ознайомитися за посиланням.

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