ГУР опубликовало данные командиров подразделения оккупантов, совершающих зверства на юге Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило личные данные командования российского подразделения, причастного к зверствам против гражданского населения в Мариуполе и на захваченных территориях Запорожской области.

Источник: список командиров на сайте ГУР МО

Детали: По данным украинской разведки, 291-й гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии РФ причастен к военным преступлениям против гражданского населения на Запорожском и Мариупольском направлениях.

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Это подразделение россйских захватчиков дислоцируется в деревне Борзой на территории Чеченской республики. Номер воинской части 65384.

Командир – полковник Малыгин Евгений Николаевич (21 августа 1983 года рождения).

С полным список командования можно ознакомиться по ссылке.

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