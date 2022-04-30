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ГУР опубликовало данные командиров подразделения оккупантов, совершающих зверства на юге Украины

"Украинская правда"Суббота, 30 апреля 2022, 16:36
ГУР опубликовало данные командиров подразделения оккупантов, совершающих зверства на юге Украины
фото иллюстративное: фокус

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило личные данные командования российского подразделения, причастного к зверствам против гражданского населения в Мариуполе и на захваченных территориях Запорожской области.

Источник: список командиров на сайте ГУР МО

Детали: По данным украинской разведки, 291-й гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии РФ причастен к военным преступлениям против гражданского населения на Запорожском и Мариупольском направлениях.

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Это подразделение россйских захватчиков дислоцируется в деревне Борзой на территории Чеченской республики. Номер воинской части 65384.

Командир – полковник Малыгин Евгений Николаевич (21 августа 1983 года рождения).

С полным список командования можно ознакомиться по ссылке.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 28 апреля ГУР МО обнародовали личные данные священников русской православной церкви, способствующих незаконной депортации украинцев на территорию страны-оккупанта.
  • Ранее украинская разведка публиковала личные данные почти 8 тысяч российских оккупантов, совершивших военные преступления на территории Украины.

Темы: ЧечняРосcияразведкавойна
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