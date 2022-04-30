Россия шпионит в Донецкой области беспилотниками спасателей - пресс-центр ООС

В войне против Украины Россия уже использует беспилотные летательные аппараты своего министерства по чрезвычайным делам.

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил

Детали: В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил успешно уничтожают вражеские многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов "Орлан-10".

На фото видно, что "птичка" принадлежит МЧС РФ.

Дословно: "Видимо, совсем тяжело у оккупантов со своими беспилотниками. Ждем теперь в небе их боевых дельтапланов и тактических воздушных шаров с воздушными змеями".

Напомним: В последнее время в России участились случаи пожаров на стратегических объектах.

Также отмечалось, что ныне традиционные пожары в Сибири уже вдвое масштабнее, чем в прошлом году, и стали бесконтрольными, поскольку российские военные, обычно борющиеся с ними, сейчас на войне в Украине.

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