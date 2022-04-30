По аэропорту "Одесса" РФ ударила из оккупированного Крыма: к счастью, без жертв

Ракетный удар по Одесщине Россия нанесла с помощью берегового ракетного комплекса "Бастион" с территории временно оккупированного Крыма, к счастью, пострадавших нет.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram

Детали: Глава области подтвердил, что в результате нынешнего ракетного удара российских войск взлетно-посадочная полоса аэропорта "Одесса" получила разрушения.

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Также Марченко сообщил, что в Одесской области проводятся противодиверсионные мероприятия с целью обеспечить максимальную безопасность жителей области на период длительного комендантского часа.

Что предшествовало: Решением местных властей длительный комендантский час в Одессе вводится с 22:00 1 мая и завершится 05:00 3 мая.

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Напомним: 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения "сторонников федерализации" из так называемого Атимайдана и "сторонников единства" (Евромайдан), унесших жизни 48 человек (сорока мужчин, семерых женщин и одного несовершеннолетнего). В частности, в результате пожара в местном Доме профсоюзов. Российская пропаганда режима Путина выкристаллизовала и активно использует тезис, что в этот день "украинские нацисты заживо сожгли в Доме профсоюзов несколько десятков противников киевского режима".