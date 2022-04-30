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Тихановська привезла в США докази військової агресії Лукашенка

Денис КарловськийСубота, 30 квітня 2022, 20:48
світлана тихановська 26 квітня. фото: getty images

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська надала США докази участі режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в російській війні проти України.

Джерело: інтерв’ю Тихановської для російської служби американського урядового видання "Голос Америки"

Пряма мова Тихановської: "Я надала нову інформацію щодо Білорусі та розповіла їм про нашу стратегію, як перемогти Лукашенка; наша стратегія базується на виснаженні режиму Лукашенка.

Це масові докази запуску ракет з нашої території, переміщення російської техніки на території Білорусі. Це внутрішня інформація про якісь внутрішні розпорядження про розміщення на нашій території різної російської військової техніки.

Так, люди збирали цю інформацію протягом усього періоду війни. Вони добре задокументовані, і ми передали ці докази уряду.

Я лобіюю за Україну, за той факт, що якщо українці просять про певне спорядження, військову допомогу, треба її надати, тому що Україна бореться не лише за свою державу. Вони борються за демократичні цінності, за незалежність, а білоруси борються поруч з ними за свою незалежність також".

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Після чого опозиціонерка у Вашинґтоні провела зустріч зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі, низкою конґресменів, а також членами Ради національної безпеки США.

На зустрічі зі членами Ради нацбезпеки були зокрема заступниця державного секретаря США Венді Шерман та голова управління координації санкцій Держдепартаменту Джим О’Браєн. Тихановська надала їм перелік країн і компаній, які допомогли білоруському режиму обійти санкції з боку західних урядів.

Водночас вона закликала допомагати медіа і громадянському суспільстві в Білорусі, окремо відзначивши білоруських медиків і військових добровольців, що борються проти Росії на боці України.

Крім того, Тихановська розуміє, чому президент Володимир Зеленський так і не провів зустріч із нею. За її словами, така зустріч могла спровокувати Лукашенка надати росіянам плацдарм для вторгнення, а тому українська влада обережно ставилась до контактів із білоруською опозицією.

Проте Лукашенко і так надав росіянам цілковиту свободу дій у межах Білорусі. Тихановська сподівається незабаром відкрити представництво білоруської опозиції в Києві, щоби посилити співпрацю із українським урядом та громадським суспільством.

Передісторія:

  • На початку березня Тихановська заявляла, що в Білорусі розпочався партизанський рух проти російської армії та режиму Лукашенка. Партизани зривали залізничне сполучення для конвоїв військової техніки та відстежуватли переміщення російської армії й запуск ракет.
  • У квітні після часткового відведення російських військ із території Білорусі, силовики Лукашенка затримали лідерів профспілок та медиків, зокрема і медика, що лікував білоруського диктатора.

Теми: ТихановськасанкціїЛукашенкоБілорусь
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