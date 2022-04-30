Тихановская привезла в США доказательства военной агрессии Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предоставила США доказательства участия режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в российской войне против Украины.

Источник: интервью Тихановской для русской службы американского правительственного издания "Голос Америки"

Прямая речь Тихановской: "Я предоставила новую информацию о Беларуси и рассказала им о нашей стратегии, как победить Лукашенко. Наша стратегия основана на истощении режима Лукашенко.

Это массовые подтверждения запуска ракет с нашей местности, перемещение российской техники на территории Беларуси. Это внутренняя информация о каких-то внутренних распоряжениях о размещении на нашей территории различной российской военной техники.

Да, люди собирали эту информацию в течение всего периода войны. Они хорошо документированы, и мы передали эти доказательства правительству.

Я лоббирую за Украину, за тот факт, что если украинцы просят об определенном снаряжении, военной помощи, нужно ее оказать, потому что Украина борется не только за свое государство. Они борются за демократические ценности, за независимость, а белорусы борются с ними за свою независимость тоже".

Детали: Тихановская приехала в США посетить церемонию похорон бывшего государственного секретаря Мадлен Олбрайт.

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После чего оппозиционерка в Вашингтоне провела встречу со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, рядом конгрессменов, а также членами Совета национальной безопасности США.

На встрече с членами Совета нацбезопасности были в частности заместитель государственного секретаря США Венди Шерман и глава управления координации санкций Госдепартамента Джим О'Брайен. Тихановская предоставила им список стран и компаний, которые помогли белорусскому режиму обойти санкции со стороны западных правительств.

В то же время она призвала помогать медиа и гражданскому обществу в Беларуси, отдельно отметив белорусских медиков и военных добровольцев, борющихся против России на стороне Украины.

Кроме того, Тихановская понимает, почему президент Владимир Зеленский так и не провел встречу с ней. По ее словам, такая встреча могла спровоцировать Лукашенко предоставить россиянам плацдарм для вторжения, а потому украинские власти осторожно относились к контактам с белорусской оппозицией.

Однако Лукашенко и так предоставил россиянам полную свободу действий в пределах Беларуси. Тихановская надеется вскоре открыть представительство белорусской оппозиции в Киеве, чтобы усилить сотрудничество с украинским правительством и обществом.

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