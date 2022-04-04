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Миколаїв зазнав кількох ракетних ударів слідом за Одесою

Олена РощінаПонеділок, 4 квітня 2022, 08:24

Російські війська вранці 4 квітня завдали кілька ракетних ударів по місту Миколаїв. 

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич

Пряма мова: "Друзі, з самого ранку російські війська нанесли кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані". 

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Деталі: Мер Миколаєва закликав жителів не публікувати фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. 

"Якщо хочете поділитись інформацією – пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook", – додав Сенкевич.

Повітряна тривога оголошувалася в Миколаївській області з 00:07 до 00:29 та з 07:33 до 07:55.

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Цьому передувало: Під ранок понеділка російські окупанти завдали ракетного удару по одному з об’єктів в Одесі.

По Миколаєву російські війська били ракетами вже двічі: вранці 29 березня – в будівлю обласної державної/військової адміністрації (36 загиблих, понад 30 травмованих), вдень 3 квітня – в невідомий обєкт (1 людина загинула і 11 поранено).

В Одесі росіянам не вдалася висадка десанту з моря, у Миколаєві не сталося прориву в наземній операції, тож війська РФ почали бити по цих містах ракетами. 

Теми: Миколаїввійна
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