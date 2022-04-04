Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Миколаїв зазнав кількох ракетних ударів слідом за Одесою

Олена РощінаПонеділок, 4 квітня 2022, 08:24

Російські війська вранці 4 квітня завдали кілька ракетних ударів по місту Миколаїв. 

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич

Пряма мова: "Друзі, з самого ранку російські війська нанесли кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані". 

Деталі: Мер Миколаєва закликав жителів не публікувати фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. 

"Якщо хочете поділитись інформацією – пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook", – додав Сенкевич.

Повітряна тривога оголошувалася в Миколаївській області з 00:07 до 00:29 та з 07:33 до 07:55.

Цьому передувало: Під ранок понеділка російські окупанти завдали ракетного удару по одному з об’єктів в Одесі.

ВІДЕО ДНЯ

По Миколаєву російські війська били ракетами вже двічі: вранці 29 березня – в будівлю обласної державної/військової адміністрації (36 загиблих, понад 30 травмованих), вдень 3 квітня – в невідомий обєкт (1 людина загинула і 11 поранено).

В Одесі росіянам не вдалася висадка десанту з моря, у Миколаєві не сталося прориву в наземній операції, тож війська РФ почали бити по цих містах ракетами. 

Теми: Миколаїввійна
Головне сьогодні

У Зеленського назвали нові заяви Лаврова про переговори провокаціями

Енергетичне ембарго, трибунал, зброя: Європарламент схвалив нові вимоги через війну РФ в Україні

Білорусь: десятки військових зі Пскова відмовилися їхати воювати в Україну

Майже всі цивільні у Бучі загинули від куль, не від артилерії – мер

Лукашенко хоче влізти в переговори РФ і України щодо війни

Мер Дніпра рекомендує евакуюватися жінкам, дітям і літнім людям

Усі новини...
Росія перекидає на Донбас "вагнерівців" - розвідка Британії
На Херсонщині погіршується ситуація, Луганщина під суцільним вогнем – ОВА
Російська армія вже демілітаризувалася на 330 артилерійських систем - втрати ворога
Ворог пошкодив об’єкт критичної інфраструктури у Тернополі
Останні новини
15:50
Іронізував про війну: твіт соліста System of a Down обурив українців
15:48
"Вимушений крок": Білорусь збирається виплачувати частину зовнішнього боргу в нацвалюті
15:44
Україна отримає 150 мільйонів євро кредиту від німецького держбанку KfW
15:32
СБУ розслідує злочини РФ на Київщині: 2 тисячі свідків, 33 колаборанти, 15 мародерів
15:31
фото Захисники захопили ворожі Буки
15:26
Прем'єр: у квітні буде лише половина запланованих надходжень до бюджету
15:24
У Зеленського назвали нові заяви Лаврова про переговори провокаціями
15:23
фото, ВІДЕОЛьвів: облаштовують перше контейнерне містечко для переселенців
15:23
відеоЛукашенко заявив, що теж провів "спецоперацію" на території України
15:18
Енергетичне ембарго, трибунал, зброя: Європарламент схвалив нові вимоги через війну РФ в Україні
Усі новини...