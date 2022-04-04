Миколаїв зазнав кількох ракетних ударів слідом за Одесою
Російські війська вранці 4 квітня завдали кілька ракетних ударів по місту Миколаїв.
Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич
Пряма мова: "Друзі, з самого ранку російські війська нанесли кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані".
Деталі: Мер Миколаєва закликав жителів не публікувати фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела.
"Якщо хочете поділитись інформацією – пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook", – додав Сенкевич.
Повітряна тривога оголошувалася в Миколаївській області з 00:07 до 00:29 та з 07:33 до 07:55.
Цьому передувало: Під ранок понеділка російські окупанти завдали ракетного удару по одному з об’єктів в Одесі.
По Миколаєву російські війська били ракетами вже двічі: вранці 29 березня – в будівлю обласної державної/військової адміністрації (36 загиблих, понад 30 травмованих), вдень 3 квітня – в невідомий обєкт (1 людина загинула і 11 поранено).
В Одесі росіянам не вдалася висадка десанту з моря, у Миколаєві не сталося прориву в наземній операції, тож війська РФ почали бити по цих містах ракетами.