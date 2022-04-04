"Фейкова атака": росіяни продовжують брехати про звірства своїх військових у Бучі
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков та глава російського МЗС Сергій Лавров, незважаючи на фото- та відеосвідчення звірств російських окупантів у Бучі під Києвом, продовжують називати геноцид українців "інсценуванням" та "фейковою атакою".
Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на Пєскова та Лаврова
Пряма мова Пєскова: "Інформація про вбивства цивільних осіб у Бучі має бути піддана серйозному сумніву, там є ознаки відеопідробки та інших фейків".
Пряма мова Лаврова: "Ситуація в Бучі – інсценування, яке розганяють соціальними мережами Захід та Україна".
Деталі: За словами Пєскова, Росія пропонувала розглянути тему того, що відбувається в Бучі, в РБ ООН, але ініціативу було заблоковано.
Прессекретар Путіна додав, що "Москва категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних у Бучі та пропонує обговорювати цю тему на максимально високому рівні".
У Кремлі також вимагають, щоб міжнародні лідери не поспішали з "огульними звинуваченнями щодо ситуації в Бучі та запросили дані з різних джерел".
Коментувати те, як ситуація із жорстокими вбивствами росіянами мирних громадян у Бучі може позначитися на переговорах делегацій РФ та України, Пєсков відмовився.
Передісторія:
- 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.
- 2 квітня Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.
- 3 квітня генпрокурор повідомила, що з території Київської області, яку звільнили від окупантів, вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців – цих жерт оглядають судмедексперти для документування злочинів Росії.
- Міноборони РФ заявило, що не визнає звірств своїх військових у Бучі Київської області та запевняє, що за час окупації міста жоден місцевий мешканець не постраждав від насильницьких дій.
- Вранці 4 квітня ритуальна служба повідомила, що у звільненій від окупантів Бучі поховали 330-340 вбитих росіянами цивільних.