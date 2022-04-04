"Фейкова атака": росіяни продовжують брехати про звірства своїх військових у Бучі

Убитий мирний житель у Бучі. Фото з Telegram президента Володимира Зеленського

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков та глава російського МЗС Сергій Лавров, незважаючи на фото- та відеосвідчення звірств російських окупантів у Бучі під Києвом, продовжують називати геноцид українців "інсценуванням" та "фейковою атакою".

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на Пєскова та Лаврова

Пряма мова Пєскова: "Інформація про вбивства цивільних осіб у Бучі має бути піддана серйозному сумніву, там є ознаки відеопідробки та інших фейків".

Пряма мова Лаврова: "Ситуація в Бучі – інсценування, яке розганяють соціальними мережами Захід та Україна".

Деталі: За словами Пєскова, Росія пропонувала розглянути тему того, що відбувається в Бучі, в РБ ООН, але ініціативу було заблоковано.

Прессекретар Путіна додав, що "Москва категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних у Бучі та пропонує обговорювати цю тему на максимально високому рівні".

У Кремлі також вимагають, щоб міжнародні лідери не поспішали з "огульними звинуваченнями щодо ситуації в Бучі та запросили дані з різних джерел".

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Коментувати те, як ситуація із жорстокими вбивствами росіянами мирних громадян у Бучі може позначитися на переговорах делегацій РФ та України, Пєсков відмовився.

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