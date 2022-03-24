У Херсоні на будівлі міськради знову вивісили прапор України

У Херсоні, захопленому російськими військовими, на будівлю міської ради знову підняли прапор України.

Джерело: міський голова Херсона Ігор Колихаєв

Пряма мова Колихаєва: "У ніч, коли обстрілювали міськраду, було перебито трос, на якому тримався наш державний стяг. Та й сам прапор давно настав час замінити – вигорів і обтріпався. Так не гоже. Сьогодні знайшли можливість повісити новий.

Доброго дня, моє Місто-герой!".

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