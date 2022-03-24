У Херсоні на будівлі міськради знову вивісили прапор України
Четвер, 24 березня 2022, 12:13
У Херсоні, захопленому російськими військовими, на будівлю міської ради знову підняли прапор України.
Джерело: міський голова Херсона Ігор Колихаєв
Пряма мова Колихаєва: "У ніч, коли обстрілювали міськраду, було перебито трос, на якому тримався наш державний стяг. Та й сам прапор давно настав час замінити – вигорів і обтріпався. Так не гоже. Сьогодні знайшли можливість повісити новий.
Доброго дня, моє Місто-герой!".
Передісторія:
- Російській війська зайшли у Херсон 1 березня, виставивши свої блокпости. 2 березня вони захопили вокзал і порт, поставили військову техніку під обласною держадміністрацією.
- 2 березня окупанти прийшли і в міськраду – тоді мер Ігор Колихаєв нібито домовився про функціонування міста навіть в умовах окупації.
- 3 березня росіяни відімкнули Херсон від українського телебачення і почали вмикати російську пропаганду.
- Херсонці регулярно виходять на мітинги за Україну та проти російської окупації. ВІйськові РФ почали застосовувати сльозогінний газ, стріляти та залякувати місцевих жителів. Окупанти нібито готові депортувати хоч пів міста Херсон, аби придушити протести.
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