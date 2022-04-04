Лобісти у Вашингтоні хочуть безкоштовно допомагати Україні: дають поради по санкціях

УКраїнський та американський державні прапори на тлі будівлі конгресу сша у вашингтоні. фото ілюстративне: getty images

Американські юридичні агенції та професійні лобісти готові допомагати українській владі безкоштовно, зокрема дають рекомендації щодо санкцій та консультують, як вимагати від американських чиновників посилювати тиск на Росію.

Джерело: редакторська колонка The Washington Post з коментарями очільників кількох провідних консалтингових агенцій

Деталі: Керівники лобістських компаній кажуть, що хочуть допомагати українському урядові pro bono (без оплати), тому що це, за їхніми словами, надзвичайно сприяє репутації та іміджу агенцій у Вашингтоні.

Однак, українська влада поки що не потребує допомоги з лобіювання, за їхніми словами, бо особиста популярність президента Володимира Зеленського та його тісний зв’язок з Байденом дозволяють отримувати потрібні їм рішення без лобістів.

Колишній помічник одного з конгресменів-республіканця Деніел Вайдич, який займався лобіюванням українських енергетичних компаній з 2017 року, пояснив, що українським посадовцям достатньо самостійно звертатися по допомогу.

Пряма мова Вайдича: "Українці не потребують лобістів, включно зі мною.

Президент Зеленський може сам говорити сам за себе так, як не може ніхто з лобістів за його дорученням. І я ладен сказати те саме також і про інших українських високопосадовців.

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Тоді як є бажання лобістських фірм відверто привернути до себе увагу та збільшити свою впізнаваність через співпрацю з українцями, схоже, що українцям вони не треба".

Деталі: Водночас деякі юридичні та консалтингові компанії все ж таки допомогають уряду України pro bono.

Юридична фірма Morrison & Foerster розповіло, що буде консультувати Офіс президента України щодо санкцій, які запроваджують США, Британія та країни ЄС. Вони будуть надавати рекомендації щодо регуляторних обмежень, пояснювати контекст дій і рішень американської адміністрації, а також супроводжувати прохання та тиск українськиї сторони на владу США щодо вимог посилювати тиск на Росію.

Кілька тижнів тому провідна консалтингова компанія SKDK, яка має широку мережу зв’язків серед Демократичної партії і посадовців адміністрації Джо Байдена, надавала поради послу України в ООН Сергію Кислиці. За даними видання, колишній автор промови президента США Барака Обами, давав поради щодо змісту промов Кислиці на Генеральній асамблеї ООН.

Однак сам Кислиця на своїй facebook-сторінці заперечив, що звертався по допомогу до будь-яких піарників чи лобістів.

PLUS Communications, яка має зв’язки з Республіканською партією, допомагає українським політикам, зокрема народним депутатам, налагодити зв’язки з американськими телепродюсерами та кореспондентами, щоби їх запросили для коментарів у прямий ефір.

Журналісти помітили, що менш відомий юрист Лукас Качмарек із Балтимора зареєструвався як лобіст іноземної країни, а саме для Міністерства закордонних справ України. У коментарі журналістам він сказав, що допомагає прискорити видачу дозволу на експорт певного виду озброєння для України.

Довідково: Відповідно до американського законодавства, лобісти повинні подавати відкриті звіти про надання послуг громадянам інших країн та організаціям, що зареєстровані закордоном. Тому журналісти можуть відразу відслідковувати, хто реєструвався як консультант для українського уряду чи організацій.

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