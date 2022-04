У Білому домі вважають, що війна РФ в Україні "далека від завершення"

Керівник апарату Білого дому Рон Клейн попереджає, що війна Росії проти України "далека від завершення".

Джерело: Клейн в інтерв'ю ABCnews

.@GStephanopoulos: “What do you make of this Russian retreat from Kyiv? Is Russia losing this war?”



White House chief of staff Ron Klain: “I think there have been victories for the Ukrainians so far but this war, sadly, is far from over.” https://t.co/Siz56hOl2y pic.twitter.com/F6n3bYFJb5