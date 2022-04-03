У Білому домі вважають, що війна РФ в Україні "далека від завершення"

Керівник апарату Білого дому Рон Клейн попереджає, що війна Росії проти України "далека від завершення".

Джерело: Клейн в інтерв'ю ABCnews

.@GStephanopoulos: “What do you make of this Russian retreat from Kyiv? Is Russia losing this war?”



White House chief of staff Ron Klain: “I think there have been victories for the Ukrainians so far but this war, sadly, is far from over.” https://t.co/Siz56hOl2y pic.twitter.com/F6n3bYFJb5 — This Week (@ThisWeekABC) April 3, 2022

Пряма мова Клейна у відповідь на питання, чи Росія програє війну у зв'язку з відведенням її військ від Києва: "Я думаю, що досі були перемоги українців, але ця війна, на жаль, далека від завершення".

"Я думаю, є багато свідчень, що Путін просто виводить свої війська з північної частини країни, щоб перекинути їх у східну частину країни, щоб відновити там бойові дії".

Деталі: Відповідаючи на запитання щодо можливості захоплення Росією східних регіонів України, у той час як Україна збереже контроль над рештою, керівник апарату Білого дому сказав, що майбутнє України має визначати вона сама.

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"Як сказав президент Зеленський, це для нього неприйнятно, і ми маємо намір підтримати його воєнною допомогою, економічною допомогою, гуманітарною допомогою. Політичне майбутнє України має визначати Україна", - наголосив Клейн.