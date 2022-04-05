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Зустріч Зеленського та Путіна можлива, але після погодження документа – Пєсков

Ірина БалачукВівторок, 5 квітня 2022, 14:59
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президентів України та Росії можлива, але після погодження документа з позиціями сторін.

Джерело: російське пропагандистське держвидання РИА Новости з посиланням на Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Для нас нічого не змінилося – ми не відкидаємо можливість, але тільки після погодження документа".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський 4 квітня заявив, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.

Передісторія: 

Теми: ЗеленськийПутінпереговори
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