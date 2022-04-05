Зустріч Зеленського та Путіна можлива, але після погодження документа – Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президентів України та Росії можлива, але після погодження документа з позиціями сторін.

Джерело: російське пропагандистське держвидання РИА Новости з посиланням на Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Для нас нічого не змінилося – ми не відкидаємо можливість, але тільки після погодження документа".

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Що було раніше: Президент Володимир Зеленський 4 квітня заявив, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.

Передісторія:

2 квітня очільник переговорної групи з росіянами Давид Арахамія висловив думку, що особисті перемовини лідерів України й Росії можливі найближчим часом у Стамбулі чи Анкарі в Туреччині.

31 березня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що має намір провести зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна найближчим часом.

10 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. 11 березня це підтвердили у Кремлі.