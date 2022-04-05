Зустріч Зеленського та Путіна можлива, але після погодження документа – Пєсков
Вівторок, 5 квітня 2022, 14:59
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президентів України та Росії можлива, але після погодження документа з позиціями сторін.
Джерело: російське пропагандистське держвидання РИА Новости з посиланням на Пєскова
Пряма мова Пєскова: "Для нас нічого не змінилося – ми не відкидаємо можливість, але тільки після погодження документа".
Що було раніше: Президент Володимир Зеленський 4 квітня заявив, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.
Передісторія:
- 2 квітня очільник переговорної групи з росіянами Давид Арахамія висловив думку, що особисті перемовини лідерів України й Росії можливі найближчим часом у Стамбулі чи Анкарі в Туреччині.
- 31 березня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що має намір провести зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна найближчим часом.
- 10 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. 11 березня це підтвердили у Кремлі.