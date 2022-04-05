Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зустріч Зеленського та Путіна можлива, але після погодження документа – Пєсков

Ірина БалачукВівторок, 5 квітня 2022, 14:59
Зустріч Зеленського та Путіна можлива, але після погодження документа – Пєсков
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президентів України та Росії можлива, але після погодження документа з позиціями сторін.

Джерело: російське пропагандистське держвидання РИА Новости з посиланням на Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Для нас нічого не змінилося – ми не відкидаємо можливість, але тільки після погодження документа".

Реклама:

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський 4 квітня заявив, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийПутінпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Зеленський
Лише про фронт: Зеленський провів нову Ставку
Освітня "Мрія" – Зеленський презентував застосунок для школярів
Зеленський про повернення біженців: Заради кого ми воюємо, якщо людей тут немає
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: