Бєлгородська область: "військові люди" почали рити окопи

У РФ голова Щебекинського округу Бєлгородської області Володимир Жданов пояснив, чому у регіоні почали рити окопи.

Джерело: Медуза в Telegram

Деталі: Жданов записав відеозвернення в одязі, маркованому літерою "Z", у ньому він спробував заспокоїти росіян, які живуть у цьому регіоні. Судячи із заяви, громадяни переживають, що на цій території можуть розпочатись бойові дії.

Також він назвав себе "людиною військовою", яка розпорядилася рити окопи, щоб "перестрахуватися".

Пряма мова російського чиновника: "Дорогі друзі, читаю ваші повідомлення та коментарі: багато хто стурбований проведеними земляними роботами в окрузі. Роботи проводяться на наше прохання: краще перестрахуватися, а додаткові заходи безпеки не будуть зайвими. Переживати не варто, нашій безпеці нічого не загрожує".

Чому це важливо:

Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді "не сприяє" створенню комфортних умов для продовження переговорів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не може визначити по відео, чи були українськими гелікоптери, які завдали ракетного удару по нафтобазі у російському місті Бєлгород.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не причетна до вибухів на нафтобазі Бєлгорода, за його словами, це робота місцевих, які починають "дещо розуміти".

Міноборони Великої Британії припускає, що через вибух на нафтобазі російські війська, які атакують Харків, зіткнуться з нестачею ресурсів.