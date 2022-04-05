Бєлгородська область: "військові люди" почали рити окопи

У РФ голова Щебекинського округу Бєлгородської області Володимир Жданов пояснив, чому у регіоні почали рити окопи.

Джерело: Медуза в Telegram

Деталі: Жданов записав відеозвернення в одязі, маркованому літерою "Z", у ньому він спробував заспокоїти росіян, які живуть у цьому регіоні. Судячи із заяви, громадяни переживають, що на цій території можуть розпочатись бойові дії.

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Також він назвав себе "людиною військовою", яка розпорядилася рити окопи, щоб "перестрахуватися".

Пряма мова російського чиновника: "Дорогі друзі, читаю ваші повідомлення та коментарі: багато хто стурбований проведеними земляними роботами в окрузі. Роботи проводяться на наше прохання: краще перестрахуватися, а додаткові заходи безпеки не будуть зайвими. Переживати не варто, нашій безпеці нічого не загрожує".

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