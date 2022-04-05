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Бєлгородська область: "військові люди" почали рити окопи

Світлана КізіловаВівторок, 5 квітня 2022, 22:39
Бєлгородська область: військові люди почали рити окопи
Жданов, скрин

У РФ голова Щебекинського округу Бєлгородської області Володимир Жданов пояснив, чому у регіоні почали рити окопи.

Джерело: Медуза в Telegram

Деталі: Жданов записав відеозвернення в одязі, маркованому літерою "Z", у ньому він спробував заспокоїти росіян, які живуть у цьому регіоні. Судячи із заяви, громадяни переживають, що на цій території можуть розпочатись бойові дії.

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Також він назвав себе "людиною військовою", яка розпорядилася рити окопи, щоб "перестрахуватися".

Пряма мова російського чиновника: "Дорогі друзі, читаю ваші повідомлення та коментарі: багато хто стурбований проведеними земляними роботами в окрузі. Роботи проводяться на наше прохання: краще перестрахуватися, а додаткові заходи безпеки не будуть зайвими. Переживати не варто, нашій безпеці нічого не загрожує".

Чому це важливо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
  • Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді "не сприяє" створенню комфортних умов для продовження переговорів.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не може визначити по відео, чи були українськими гелікоптери, які завдали ракетного удару по нафтобазі у російському місті Бєлгород.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не причетна до вибухів на нафтобазі Бєлгорода, за його словами, це робота місцевих, які починають "дещо розуміти".
  • Міноборони Великої Британії припускає, що через вибух на нафтобазі російські війська, які атакують Харків, зіткнуться з нестачею ресурсів.

Теми: Росіявійна
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