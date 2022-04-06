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Регіони: удари по Козятину й Радехову, два "прильоти" на Дніпропетровщині, обстріли сходу

Олена РощінаСереда, 6 квітня 2022, 09:11
Буча, ілюстративне фото Дмитра Ларіна, УП

У ніч на 6 квітня ракетні удари припали на Львівщину, Вінниччину й Дніпропетровщину, на Херсонщині тривають бої, у Харківській, Луганській та Донецькій областях – обстріли. 

Джерело: дані голів ОДА (ОВА) станом на 08:00

Дослівно: "На Вінничині вночі було влучення в інфраструктурний об’єкт у м. Козятин. Обсяги ушкоджень з’ясовуються. Постраждалих немає.

Дніпропетровщина: два прильоти за ніч, влучили по нафтобазі у Синельниківському районі та складам з пальним на одному з заводів у Новомосковському районі. На заводі рятувальники й досі борються з вогнем (станом на 08:15 пожежу загасили – ред.). Попередньо – без жертв.

Львівщина: ​​цієї ночі пролунали вибухи в районі Радехова, інформації про постраждалих станом на ранок немає". 

Деталі: На Херсонщині бої тривають на кордонах Миколаївщини та Дніпропетровщини.

"Більшість населених пунктів області на межі гуманітарної катастрофи, багато сіл і селищ області без світла і води", – констатує влада. . 

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Із самого ранку на тимчасово окупованих територіях  області продовжуються бойові дії.

Харків: хаотичні нічні обстріли житлових районів продовжуються. Тривають бої по Ізюмському напрямку, ЗСУ 5 квітня ліквідували там російські танки й вертоліт К-52.

Луганщина: обстріли російською армією житлових кварталів Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки. Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам та дев’ятьом приватним будинкам. 

Донеччина: обстріли Очеретинської, Торецької ТГ. В результаті обстрілів – руйнування житла, одна жінка загинула. Ввечері – обстріли Мар'їнки, Авдіївки. Руйнування житла.  Селища Нью-Йорк і Південне – без газу. 

Маріуполь у блокаді. Гуманітарний вантаж МКЧХ не зайшов. 6 квітня продовжиться евакуація маріупольців із Бердянська.

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях, у Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині. 

На Чернігівщині та Київщині тривають роботи з розмінування в населених пунктах, що були якийсь час "під росіянами".

Теми: війнаЛьвівщинаВінницька областьДніпропетровська область
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