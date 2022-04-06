Регіони: удари по Козятину й Радехову, два "прильоти" на Дніпропетровщині, обстріли сходу

У ніч на 6 квітня ракетні удари припали на Львівщину, Вінниччину й Дніпропетровщину, на Херсонщині тривають бої, у Харківській, Луганській та Донецькій областях – обстріли.

Джерело: дані голів ОДА (ОВА) станом на 08:00

Дослівно: "На Вінничині вночі було влучення в інфраструктурний об’єкт у м. Козятин. Обсяги ушкоджень з’ясовуються. Постраждалих немає.

Реклама:

Дніпропетровщина: два прильоти за ніч, влучили по нафтобазі у Синельниківському районі та складам з пальним на одному з заводів у Новомосковському районі. На заводі рятувальники й досі борються з вогнем (станом на 08:15 пожежу загасили – ред.). Попередньо – без жертв.

Львівщина: ​​цієї ночі пролунали вибухи в районі Радехова, інформації про постраждалих станом на ранок немає".

Деталі: На Херсонщині бої тривають на кордонах Миколаївщини та Дніпропетровщини.

ВІДЕО ДНЯ

"Більшість населених пунктів області на межі гуманітарної катастрофи, багато сіл і селищ області без світла і води", – констатує влада. .

Із самого ранку на тимчасово окупованих територіях області продовжуються бойові дії.

Харків: хаотичні нічні обстріли житлових районів продовжуються. Тривають бої по Ізюмському напрямку, ЗСУ 5 квітня ліквідували там російські танки й вертоліт К-52.

Луганщина: обстріли російською армією житлових кварталів Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки. Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам та дев’ятьом приватним будинкам.

Донеччина: обстріли Очеретинської, Торецької ТГ. В результаті обстрілів – руйнування житла, одна жінка загинула. Ввечері – обстріли Мар'їнки, Авдіївки. Руйнування житла. Селища Нью-Йорк і Південне – без газу.

Маріуполь у блокаді. Гуманітарний вантаж МКЧХ не зайшов. 6 квітня продовжиться евакуація маріупольців із Бердянська.

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях, у Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині.

На Чернігівщині та Київщині тривають роботи з розмінування в населених пунктах, що були якийсь час "під росіянами".