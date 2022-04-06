Зеленський перелічив, які країни готові обговорювати гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський каже, що радники лідерів 7 країн готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України.

Джерело: інтерв’ю Зеленського для турецького телеканалу Habertürk

Пряма мова Зеленського: "Скажу вам чесно, на сьогодні зустрічі України з колом тих країн, яких ми бачимо серед гарантерів безпеки для нашої держави, або є країни, які самі хочуть підтримувати – поки що такої об’єднаної зустрічі не було. Але ця зустріч точно буде, бо її підтвердили представники держав-гарантерів.

Точно має бути Сполучені Штати, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція, Ізраїль – це ще не всі гарантери, але я назвав ті країни, які вже готові приїжджати й обговорювати список гарантій безпеки.

Перший крок – це зустріч з представниками цих країн. Потім об’єднане розуміння гарантій безпеки, а потім вже спілкування з російською стороною".

Деталі: Президент пояснив, що спершу повинна відбутися зустріч спеціальних радників глав держав цих країн, на яких погодять спільне бачення гарантій безпеки для України.

Зеленський сказав, що наразі в лідерів кожної із перелічених країн є своє бачення гарантій, а також різна міра готовності щодо фізичного втручання в разі можливого конфлікту чи війни проти України.

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Окремо в такій угоді повинні бути прописані механізми в разі порушення гарантій будь-якою з країн-гарантерів. За словами президента, такий механізм має передбачити конкретні заходи щодо санкцій та міжнародної ізоляції країни, яка порушить цю угоду. Також конкретно повинні бути прописані обсяги та види зброї, які будуть надані українським Збройним силам у разі нападу.

Україна готова обговорювати підписання відповідної міжнародної угоди про гарантії безпеки з Росією, коли решта країн запевнять у своїй готовності долучатися до захисту України в разі майбутньої агресії.

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