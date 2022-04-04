Лавров каже, що є шанси на угоду з українськими перемовниками

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров бачить реалізм у пропозиціях української переговорної групи та вважає, що є шанс на підписання угоди.

Джерело: російське державне видання "РИА Новости" із коментарем Лаврова

Пряма мова Лаврова: "За підсумками того раунду переговорів, який відбувся у Стамбулі 29 березня, ми побачили прояв реалізму в позиції української делегації. Реалізм стосовно шляхів забезпечення безпеки України. Уже стало зрозуміло і київським представникам про те, що гарантії безпеки неможливо отримати в НАТО і що про вступ до НАТО слід забути.

Шанси (на успіх у перемовинах – ред.) є завжди. Москва налаштована на те, щоби всіма цими шансами скористатися".

Деталі: Також міністр побачив більше "реалізму" в пропозиціях України щодо статусу окупованих російськими військами Донбасу та Криму.

За словами Лаврова, переговорні групи України та РФ наразі "дуже інтенсивно" спілкуються через відеоформат.

Найголовніше, на його думку, що українські переговорники буцімто готові погодитися і визнати нейтральний та без’ядерний статус України.

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Проте російський міністр додав, що поки не розуміє, як ці пропозиції будуть оформлені юридично в міжнародній угоді. Лавров додав, що зустріч президентів України та РФ можлива після появи чіткого письмового договору.

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