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Лавров каже, що є шанси на угоду з українськими перемовниками

Денис КарловськийПонеділок, 4 квітня 2022, 20:48
Лавров каже, що є шанси на угоду з українськими перемовниками
сергєй лавров 10 березня в антальї. фото: getty images

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров бачить реалізм у пропозиціях української переговорної групи та вважає, що є шанс на підписання угоди.

Джерело: російське державне видання "РИА Новости" із коментарем Лаврова

Пряма мова Лаврова: "За підсумками того раунду переговорів, який відбувся у Стамбулі 29 березня, ми побачили прояв реалізму в позиції української делегації. Реалізм стосовно шляхів забезпечення безпеки України. Уже стало зрозуміло і київським представникам про те, що гарантії безпеки неможливо отримати в НАТО і що про вступ до НАТО слід забути.

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Шанси (на успіх у перемовинах – ред.) є завжди. Москва налаштована на те, щоби всіма цими шансами скористатися".

Деталі: Також міністр побачив більше "реалізму" в пропозиціях України щодо статусу окупованих російськими військами Донбасу та Криму.

За словами Лаврова, переговорні групи України та РФ наразі "дуже інтенсивно" спілкуються через відеоформат.

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Найголовніше, на його думку, що українські переговорники буцімто готові погодитися і визнати нейтральний та без’ядерний статус України.

Проте російський міністр додав, що поки не розуміє, як ці пропозиції будуть оформлені юридично в міжнародній угоді. Лавров додав, що зустріч президентів України та РФ можлива після появи чіткого письмового договору.

Передісторія:

  • Після очної зустрічі делегацій України та Росії в Стамбулі 29 березня, перемовини тривають в онлайн-форматі між робочими групами за низкою напрямів.
  • 2 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія погодиться припинити війну тільки "досягнувши цілей спецоперації", а не внаслідок переговорів щодо перемир'я. Водночас член делегації України на переговорах Олександр Чалий заявив, що в угоді з росіянами не буде слів "демілітаризація" та "денацифікація", які Путін визначив як головні цілі війни проти України.
  • Раніше голова української переговорної групи Давид Арахамія сказав, що доведеться вести новий раунд перемовин із росіянами, якщо українці на референдумі не підтримують угоду про гарантії безпеки та підтримують курс України в НАТО.
  • Спілкуючись із журналістами в Бучі під Києвом, де російські окупанти скоїли кричущі воєнні злочини проти українців, президент України Володимир Зеленський сказав, що затягування особистої зустрічі глав двох держав шкодить і самій Росії. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан, який прагне виступити в ролі посередника, заявляв, що намагатиметься провести зустріч Зеленського і Путіна якомога скоріше.

Теми: ЛавровпереговориРосіяперемир’я
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