Лавров каже, що є шанси на угоду з українськими перемовниками
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров бачить реалізм у пропозиціях української переговорної групи та вважає, що є шанс на підписання угоди.
Джерело: російське державне видання "РИА Новости" із коментарем Лаврова
Пряма мова Лаврова: "За підсумками того раунду переговорів, який відбувся у Стамбулі 29 березня, ми побачили прояв реалізму в позиції української делегації. Реалізм стосовно шляхів забезпечення безпеки України. Уже стало зрозуміло і київським представникам про те, що гарантії безпеки неможливо отримати в НАТО і що про вступ до НАТО слід забути.
Шанси (на успіх у перемовинах – ред.) є завжди. Москва налаштована на те, щоби всіма цими шансами скористатися".
Деталі: Також міністр побачив більше "реалізму" в пропозиціях України щодо статусу окупованих російськими військами Донбасу та Криму.
За словами Лаврова, переговорні групи України та РФ наразі "дуже інтенсивно" спілкуються через відеоформат.
Найголовніше, на його думку, що українські переговорники буцімто готові погодитися і визнати нейтральний та без’ядерний статус України.
Проте російський міністр додав, що поки не розуміє, як ці пропозиції будуть оформлені юридично в міжнародній угоді. Лавров додав, що зустріч президентів України та РФ можлива після появи чіткого письмового договору.
Передісторія:
- Після очної зустрічі делегацій України та Росії в Стамбулі 29 березня, перемовини тривають в онлайн-форматі між робочими групами за низкою напрямів.
- 2 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія погодиться припинити війну тільки "досягнувши цілей спецоперації", а не внаслідок переговорів щодо перемир'я. Водночас член делегації України на переговорах Олександр Чалий заявив, що в угоді з росіянами не буде слів "демілітаризація" та "денацифікація", які Путін визначив як головні цілі війни проти України.
- Раніше голова української переговорної групи Давид Арахамія сказав, що доведеться вести новий раунд перемовин із росіянами, якщо українці на референдумі не підтримують угоду про гарантії безпеки та підтримують курс України в НАТО.
- Спілкуючись із журналістами в Бучі під Києвом, де російські окупанти скоїли кричущі воєнні злочини проти українців, президент України Володимир Зеленський сказав, що затягування особистої зустрічі глав двох держав шкодить і самій Росії. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан, який прагне виступити в ролі посередника, заявляв, що намагатиметься провести зустріч Зеленського і Путіна якомога скоріше.