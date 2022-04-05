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Зеленський чекає відповідей про гарантії безпеки і відкидає "пакетні" угоди з РФ

Олена РощінаВівторок, 5 квітня 2022, 15:08
Володимир Зеленський дає інтерв'ю, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що вирішити всі питання з Росією одним "пакетом" домовленостей не вдасться. За його словами,  пропозиції України щодо гарантій безпеки в силі, але він чекає відповідей від партнерів, які готові надати різні гарантії. 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю українським журналістам 5 квітня 

Пряма мова: "Перше питання, яке обговорювалося (з російською делегацією – ред.)  – гарантії безпеки. Другий пункт, який обговорювався, – це Крим. До Донбасу руки не дійшли, тому що Росія має своє бачення Донбасу, а ми маємо своє. 

Я вважаю, що ми не зможемо домовитися одразу по всіх пунктах, навіть якщо в нас будуть перемовини. Якщо сторони хочуть закінчити війну, – і це вже не лише ми і Російська Федерація, а й західні наші партнери – то всі повинні над цим працювати щоденно". 

Деталі: На запитання, чи залишаються в силі пропозиції, озвучені у Стамбулі, після побаченого у звільнених від окупантів Бучі й інших містах Київщини, Зеленський відповів ствердно. Але ще немає відповіді від кола країн, які можуть стати гарантами. 

Пряма мова: "Коло цих гарантерів: різні країни готові гарантувати різне – поки що ми не отримали конкретний перелік тих країн, які готові 100%-во включитися за нас. Це дуже важливий момент. 

Для нас не потрібно мати 40 країн світу, які готові по команді, по дзвінку, домовленості включитися і воювати за Україну. Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все.

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Нам потрібне коло держав, які готові упродовж 24 годин надати будь-яку зброю. Нам потрібні окремі країни, від яких реально залежить санкційна політика – і щоб всі ці санкції були заздалегідь виписані і вступали в силу в першу секунду, ще коли немає жодної кулі. Щоб у першу секунду, коли ми почули погрозу з боку Російської Федерації, коло цих держав з’єдналося – і впродовж доби, 2-3 днів ввели все одразу, заблокували, просто під колбу загнали таку державу (агресора – ред.). 

Поки що ми всю цю історію не склали, тому що не було зустрічі з нами всіх радників (країн-партнерів – ред.), окрім Російської Федерації. Ми хочемо зустрітись з усіма. Вони сказали, що вони готові зустрічатися і говорити, але цієї зустрічі в Україні ще не відбулося, ми чекаємо на неї найближчим часом. 

Якщо це відбудеться, тоді – з розумінням, що у нас є ті чи інші гарантії безпеки, – ми можемо продовжувати цей перший кейс під назвою "гарантії безпеки для України", які передбачають нашу позаблоковість".

Деталі: Президент зазначив, що всі позитивно налаштовані до України, але гарантій нема.

Володимир Зеленський дає інтерв'ю, фото Офісу президента
Володимир Зеленський дає інтерв'ю
Фото Офісу президента

Він також розповів, що росіяни спершу прийшли на переговори з ультиматумами з 6 пунктів, але українці одразу сказали, що про денацифікацію та демілітаризацію говорити не будуть. "Денацифікація звучить образливо - ми можемо в ваш бік використовувати цю фразу, а демілітаризацію ми не сприймаємо", – додав Зеленський.

На його думку, армія має бути такою, щоб могти захистити Україну. 

"Ми розуміємо, що навіть якщо ми підпишемо найпотужнішу угоду, за 2 роки Росія може повернути (війська в Україну - ред.)", – сказав Зеленський. 

На його думку, питання Донбасу буде вирішуватися складніше за питання Криму, бо ситуації на цих окупованих Росією вже 8 років територіях різні. 

Президент запевнив, що над покаранням винних у злочинах російської армії проти мирних українців будуть працювати і спільна комісія з ЄС, і українські правоохоронні органи.

За його словами, доказів злочинів проти цивільних дуже багато – і докази будуть лише з'являтися, бо ще є окуповані населені пункти: Ізюм, Мелітополь, Бердянськ. Україна шукатиме спосіб покарати винних росіян.

Передісторія: 

  • 29 березня українська делегація у Стамбулі на черговому раунді переговорів озвучила свої пропозиції щодо бажаних гарантій безпеки в обмін на відмову від курсу на НАТО. Паралельно було запропоновано відкласти питання статусу Криму та Донбасу: про ОРДЛО домовлятися Зеленському й Путіну, а на питання Криму дати 15 років.    
  • 1 квітня CNN із посиланням на джерела повідомив, що США і їхні союзники навряд чи нададуть Україні ті гарантії безпеки, які вона хоче.
  • 3 квітня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американській програмі Face the Nation констатував: "Безпекові гарантії ми досі не отримали ні від кого".
  • Зеленський не виключає, ща мирна угода, як і зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, можуть не відбутися.

Теми: ЗеленськийпереговоривійнаРосія
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