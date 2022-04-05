Зеленський чекає відповідей про гарантії безпеки і відкидає "пакетні" угоди з РФ

Президент Володимир Зеленський вважає, що вирішити всі питання з Росією одним "пакетом" домовленостей не вдасться. За його словами, пропозиції України щодо гарантій безпеки в силі, але він чекає відповідей від партнерів, які готові надати різні гарантії.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю українським журналістам 5 квітня

Пряма мова: "Перше питання, яке обговорювалося (з російською делегацією – ред.) – гарантії безпеки. Другий пункт, який обговорювався, – це Крим. До Донбасу руки не дійшли, тому що Росія має своє бачення Донбасу, а ми маємо своє.

Я вважаю, що ми не зможемо домовитися одразу по всіх пунктах, навіть якщо в нас будуть перемовини. Якщо сторони хочуть закінчити війну, – і це вже не лише ми і Російська Федерація, а й західні наші партнери – то всі повинні над цим працювати щоденно".

Деталі: На запитання, чи залишаються в силі пропозиції, озвучені у Стамбулі, після побаченого у звільнених від окупантів Бучі й інших містах Київщини, Зеленський відповів ствердно. Але ще немає відповіді від кола країн, які можуть стати гарантами.

Пряма мова: "Коло цих гарантерів: різні країни готові гарантувати різне – поки що ми не отримали конкретний перелік тих країн, які готові 100%-во включитися за нас. Це дуже важливий момент.

Для нас не потрібно мати 40 країн світу, які готові по команді, по дзвінку, домовленості включитися і воювати за Україну. Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все.

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Нам потрібне коло держав, які готові упродовж 24 годин надати будь-яку зброю. Нам потрібні окремі країни, від яких реально залежить санкційна політика – і щоб всі ці санкції були заздалегідь виписані і вступали в силу в першу секунду, ще коли немає жодної кулі. Щоб у першу секунду, коли ми почули погрозу з боку Російської Федерації, коло цих держав з’єдналося – і впродовж доби, 2-3 днів ввели все одразу, заблокували, просто під колбу загнали таку державу (агресора – ред.).

Поки що ми всю цю історію не склали, тому що не було зустрічі з нами всіх радників (країн-партнерів – ред.), окрім Російської Федерації. Ми хочемо зустрітись з усіма. Вони сказали, що вони готові зустрічатися і говорити, але цієї зустрічі в Україні ще не відбулося, ми чекаємо на неї найближчим часом.

Якщо це відбудеться, тоді – з розумінням, що у нас є ті чи інші гарантії безпеки, – ми можемо продовжувати цей перший кейс під назвою "гарантії безпеки для України", які передбачають нашу позаблоковість".

Деталі: Президент зазначив, що всі позитивно налаштовані до України, але гарантій нема.

Володимир Зеленський дає інтерв'ю Фото Офісу президента

Він також розповів, що росіяни спершу прийшли на переговори з ультиматумами з 6 пунктів, але українці одразу сказали, що про денацифікацію та демілітаризацію говорити не будуть. "Денацифікація звучить образливо - ми можемо в ваш бік використовувати цю фразу, а демілітаризацію ми не сприймаємо", – додав Зеленський.

На його думку, армія має бути такою, щоб могти захистити Україну.

"Ми розуміємо, що навіть якщо ми підпишемо найпотужнішу угоду, за 2 роки Росія може повернути (війська в Україну - ред.)", – сказав Зеленський.

На його думку, питання Донбасу буде вирішуватися складніше за питання Криму, бо ситуації на цих окупованих Росією вже 8 років територіях різні.

Президент запевнив, що над покаранням винних у злочинах російської армії проти мирних українців будуть працювати і спільна комісія з ЄС, і українські правоохоронні органи.

За його словами, доказів злочинів проти цивільних дуже багато – і докази будуть лише з'являтися, бо ще є окуповані населені пункти: Ізюм, Мелітополь, Бердянськ. Україна шукатиме спосіб покарати винних росіян.

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