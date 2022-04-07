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В Ірпені окупанти їздили танками по тілах, трупи ми збирали лопатами – мер

Ірина БалачукЧетвер, 7 квітня 2022, 11:45
Мер Ірпеня Олександр Маркушин. Скриншот з відео

Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що російські окупанти у місті влаштували справжні звірства – вони розстрілювали людей, а потім їхали по тілах танками, після звільнення Ірпеня довелось збирати останки лопатами.

Джерело: Маркушин під час онлайн-конференції, організованої комітетом ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 квітня

Пряма мова Маркушина: "Є загиблі жінки і загиблі діти в районі тому, який був окупований – тих 30% міста. Коли ми звільнили, мені мешканці наші розповіли, що окупанти почали розділяти сім’ї, чоловіків забирали, а дітей і жінок залишали. Чоловіків забирали на обмін з полоненими. Тих, хто їм не подобався, – є факти, є свідчення людей – розстрілювали, тих, хто не хотіли скорятися, – розстрілювали. Загинула дитинка, загинули багато чоловіків.

Ще більш жорстокі, просто нелюдські були прояви, коли вони наших людей розстріляли, а потім їздили танками по цих тілах, і тільки коли ми вигнали цю гидоту, ми змогли зібрати останки людей. Ми лопатами від асфальту віддирали тіла".

Деталі: Мер зазначив, що також факти зґвалтувань жінок.

Окрім убивств і знущань над жінками, російські загарбники нещадно грабували помешкання ірпінців.

За словами Маркушина, вони вивозили усе – від пральних машин до нижньої білизни.

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Теми: Ірпіньвійнажертвимародерство
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