Голова розвідки РФ звинуватив США у бажанні зробити з України другий Афганістан

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін написав статтю, в якій стверджує, що американські політтехнологи ставлять перед НАТО завдання максимально затягнути війну в Україні, щоб перетворити її для Росії на зразок Афганістану.

Джерело: Наришкін у статті для журналу "Національна оборона", яку цитують російські ЗМІ

Пряма мова Наришкіна: "Для цього використовуються найпідліші методи, аж до заслання на українську територію озброєних бойовиків, перед якими ставиться завдання організації та підтримки в країні так званого партизанського, а насправді терористичного підпілля".

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Деталі: Наришкін зазначає, що США та переважна більшість країн НАТО не готові вступати у пряме збройне протистояння з Росією, воліючи обмежитися наданням Києву моральної та матеріальної підтримки.

За його словами, затятість "конфлікту" в Україні свідчить про те, що на кону стоїть не лише доля "київського режиму", а й "архітектура всього світового порядку".

"Передбачити її конкретні контури, виходячи з нинішньої ситуації, досить важко, але можна з упевненістю сказати: повернення до старого вже не буде", – написав голова СЗР.

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Наришкін запевняє, що Росія війною нібито намагається завадити "перетворенню України на маріонеткову русофобську державу, яка намагається сформувати власну ідентичність на базі заперечення та демонізації всього, що її природно пов'язує з Росією".

"Скільки не скачи, від себе не відскачеш", – додав зверхньо головний розвідник РФ.

Нагадаємо: Росія почала повномасштабну війну проти України 24 лютого, після 8 років гібридної війни.

США і НАТО прогнозують тривалу війну Росії в Україні, але американці не виключають перемоги українців.

Війна в Афганістані за участю США тривала з 2001-го до 2021 року і вважається одним із етапів "громадянської війни" в Афганістані, яка почалася 1978 року.

Днями пропагандистське "РИА Новости" опублікувало колонку за назвою "Що Росія повинна зробити з Україною" авторства політтехнолога Тимофія Сергійцева, відомого за плакатом про три "сорти" українців. У ній викладалися мрії Кремля про захоплення України і "перевиховання" українців на території, яка може потрапити під владу росіян, але також про певний контроль і західної України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ця стаття є обґрунтуванням геноциду українців і вона буде одним із доказів для майбутнього трибуналу.

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