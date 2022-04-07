У Туреччині хочуть провести зустріч Лаврова і Кулеби, а потім розмову президентів

Мевлют Чавушоглу на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі 7 квітня. фото: getty images

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоґлу розповів, що в рамках перемовин щодо перемир’я спершу Україна та Росія проведуть зустріч міністрів закордонних справ Дмитра Кулеби й Сергія Лаврова, а лише потім – президентів.

Джерело: турецьке державне видання "Анадолу"

Пряма мова Чавушоґлу: "Туреччина в усі періоди виступала за мир та законність. Ця війна рано чи пізно завершиться.

Щодо ймовірних сценаріїв, то спочатку відбудеться зустріч на рівні глав МЗС, а потім президентів. Ми виступаємо за те, щоб ці зустрічі пройшли у Туреччині. Обидві сторони, в принципі, підтримують ідею проведення переговорів у нашій країні".

Деталі: Водночас Чавушоґлу визнав, що світлини та відео зі зруйнованих українських міст кидають тінь на процес перемовин.

Він додав, що трагедія в Бучі – це сором для людства. Звірства російських окупантів турецький міністр окреслив неприпустимими та нелюдськими.

Однак Туреччина досі виступає за проведення дипломатичнх перемовин для досягнення миру та пропонує своє посередництво.

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