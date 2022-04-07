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У Туреччині хочуть провести зустріч Лаврова і Кулеби, а потім розмову президентів

Денис КарловськийЧетвер, 7 квітня 2022, 17:52
У Туреччині хочуть провести зустріч Лаврова і Кулеби, а потім розмову президентів
Мевлют Чавушоглу на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі 7 квітня. фото: getty images

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоґлу розповів, що в рамках перемовин щодо перемир’я спершу Україна та Росія проведуть зустріч міністрів закордонних справ Дмитра Кулеби й Сергія Лаврова, а лише потім – президентів.

Джерело: турецьке державне видання "Анадолу"

Пряма мова Чавушоґлу: "Туреччина в усі періоди виступала за мир та законність. Ця війна рано чи пізно завершиться. 

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Щодо ймовірних сценаріїв, то спочатку відбудеться зустріч на рівні глав МЗС, а потім президентів. Ми виступаємо за те, щоб ці зустрічі пройшли у Туреччині. Обидві сторони, в принципі, підтримують ідею проведення переговорів у нашій країні".

Деталі: Водночас Чавушоґлу визнав, що світлини та відео зі зруйнованих українських міст кидають тінь на процес перемовин.

Він додав, що трагедія в Бучі – це сором для людства. Звірства російських окупантів турецький міністр окреслив неприпустимими та нелюдськими.

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Однак Туреччина досі виступає за проведення дипломатичнх перемовин для досягнення миру та пропонує своє посередництво.

Передісторія:

  • Туреччина веде перемовини з Україною та Росією задля евакуації населення Маріуполя морським шляхом.
  • 7 квітня міністр закордонних справ РФ Лавров заявив, що українські переговорники нібито відійшли від пропозицій, погоджених на очному раунді перемовин у Стамбулі 29 березня. Офіс президента України відреагував, що росіяни просувають провокацій задля тиску.
  • 6 квітня лідер Угорщини Віктор Орбан озвучив заяву, буцімто він готовий надати майданчик для перемовин президентів України та Росії. Член переговорної групи Михайло Подоляк назвав це "медійним хайпом".
  • 6 квітня президент Володимир Зеленський сказав, що радники глав уже семи країн готові обговорювати зміст міжнародної угоди про гарантії безпеки для України.

Теми: ТуреччинапереговориКулеба ДмитроЛавров
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