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Лавров хоче, щоб Білорусь була серед країн-гарантів безпеки України 

Денис КарловськийП'ятниця, 8 квітня 2022, 16:01
Лавров хоче, щоб Білорусь була серед країн-гарантів безпеки України 
Сергій лавров. фото: getty images

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров наполягає, що Білорусь має також бути в переліку країн, які надають гарантії безпеки для України.

Джерело: російське пропагандистське медіа "Радио Sputnik" з коментарем Лаврова

Пряма мова Лаврова: "Ми запропонували, щоби серед таких країн-гарантів обов’язково була Республіка Білорусь. 

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І зараз всі ці питання, включно з повним переліком країн-гарантів, погоджуються. Ми виступаємо за те, щоби Білорусь була серед них".

Деталі: Російський міністр пояснив, що українська сторона буцімто прагне бачити серед країн-гарантів усі країни, які мають кордони з нею.

Він додав, що наразі перемовини тривають, але хід обговорень не простий.

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Лавров ужив російську шовіністичну назву для країни "Бєлоруссія", замість "Білорусь". 

Нагадаємо: Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка бере участь у російсько-українській війні, оскільки він надає окупаційним військам РФ у користування військові об'єкти, розташовані на території Білорусі.

Військова авіація РФ використовує білоруські аеродроми для здійснення авіанальотів на українські міста, а білоруські склади, паливно-мастильні склади та шпиталі використовують для забезпечення тилових потреб підрозділів російської армії в Україні.

Крім того, росіяни здійснюють значну частину ракетних ударів по українських містах з території Білорусі.

Усе перелічене, відповідно до міжнародного права, прирівнюється до участі у військовому конфлікті на боці однієї зі сторін.

Передісторія:

  • 7 квітня  Лукашенко заявив, що хоче влізти в перемовини між Україною та Росією.
  • Лукашенко також розповів, що нібито провів спеціальну операцію на території України зі звільнення захоплених білорусів-водіїв фур.

Теми: ЛавровпереговориБілорусьЛукашенко
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