Лавров хоче, щоб Білорусь була серед країн-гарантів безпеки України
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров наполягає, що Білорусь має також бути в переліку країн, які надають гарантії безпеки для України.
Джерело: російське пропагандистське медіа "Радио Sputnik" з коментарем Лаврова
Пряма мова Лаврова: "Ми запропонували, щоби серед таких країн-гарантів обов’язково була Республіка Білорусь.
І зараз всі ці питання, включно з повним переліком країн-гарантів, погоджуються. Ми виступаємо за те, щоби Білорусь була серед них".
Деталі: Російський міністр пояснив, що українська сторона буцімто прагне бачити серед країн-гарантів усі країни, які мають кордони з нею.
Він додав, що наразі перемовини тривають, але хід обговорень не простий.
Лавров ужив російську шовіністичну назву для країни "Бєлоруссія", замість "Білорусь".
Нагадаємо: Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка бере участь у російсько-українській війні, оскільки він надає окупаційним військам РФ у користування військові об'єкти, розташовані на території Білорусі.
Військова авіація РФ використовує білоруські аеродроми для здійснення авіанальотів на українські міста, а білоруські склади, паливно-мастильні склади та шпиталі використовують для забезпечення тилових потреб підрозділів російської армії в Україні.
Крім того, росіяни здійснюють значну частину ракетних ударів по українських містах з території Білорусі.
Усе перелічене, відповідно до міжнародного права, прирівнюється до участі у військовому конфлікті на боці однієї зі сторін.
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