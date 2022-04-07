Росія всю ніч і ранок переміщувала територією Білорусі "Урали", "Гради" та "Іскандери"

Російська військова техніка в Білорусі. Фото з Twitter MotolkoHelp

З вечора 6 квітня на території Білорусі переміщується у різних напрямках велика кількість російської військової техніки, серед якої "КамАЗи" та "Урали" з літерою "V", автомобілі зв'язку, а також "Гради" та "Іскандери".

Джерело: білоруський журналіст та фотограф, засновник проекту MotolkoHelp Антон Мотолько у Twitter

Деталі: Зокрема, о 22:40 6 квітня на трасі М5 помітили колону з 10 причепів з гусеничною технікою. Вона рухалася у сторону Бобруйська.

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О 23:00 6 квітня у Хойниках помітили 2 одиниці особового складу на квадроциклах. Раніше переміщення на таких транспортних засобах активісти не бачили.

О 1:20 7 квітня в Гомелі помітили колону з 12 російських вантажівок "Урал" з позначками "V", які рухалися у напрямку Речиці.

А о 6:50 колону вантажівок "КамАЗ" та "Урал", автомобілів зв'язку та автомобілів УАЗ ЗС РФ з позначками "V" побачили на трасі М1 під Смолевичами – рухалася у бік Борисова.

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О 7:00 на залізничному вокзалі в Колодищах помітили близько 20 російських військових автомобілів із позначками "V". На платформі також було багато ящиків, всі обтягнуті маскувальною сіткою. Поруч із ними – спорядження та намети.

О 7:30 велика колона російської техніки рухалася від місцевої лікарні у Наровлі у бік траси Р-37 в сторону Мозиря.

О 8:00 зі станції Гомель-Непарний у бік станції Гомель-Північний у Гомелі рухався поїзд із російською військовою технікою з позначкою "V".

Також склад із вагонами російської залізниці та військовою технікою помітили в Орші Вітебської області, що за 50 км від кордону з Росією. Склад рухався зі станції Орша-Східна у бік станції Орша-Центральна.

На ньому було не менше ніж 30 машин, у т.ч. "КамАЗи" та "Урали", машини зв'язку, бензовози, а також не менше 4-х систем "Іскандер" та транспортно-навантажувальні машини до них.

О 8:50 у Мозирі помітили невелику колону російської військової техніки, що рухалася у бік Калінковичів.

А о 9:10 у Калінковичах – велику колону російських "КамАЗів", що рухалася трасою М10 у бік Гомеля.

О 9:40 колона з 30 "КамАЗів", "Уралів" та пускових установок "Град" рухалася з Брагіна у бік Хойніків трасою Р-35.

О 9:45 помітили велику колону вантажівок "КамАЗ" і "Урал", медичних автобусів ПАЗ ЗС РФ, які рухалися з Калінковичів у бік Гомеля по трасі М10.

О 10:00 в Орші помітили поїзд із системами "Іскандер", який рухався у бік Смоленська.

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