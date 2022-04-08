Ракета, що вдарила по Краматорську, могла прилетіти з окупованих територій – CIT

Розслідувачі CIT допускають, що ракета, яка вдарила по вокзалу Краматорська, могла прилетіти з окупованих Росією територій. Там також вважають неймовірним варіант "провокації України".

Джерело: Conflict Intelligence Team

Дослівно: "На фотографії уламків добре видно ракетну частину (РЧ) ракети "Точка-У". По фотографії та відео можна визначити, що РЧ лежить у напрямку на північний схід, що означає, що ракета, можливо, прилетіла з заходу, південного заходу чи півдня".

Деталі: Розслідувачі відзначають, що ракетна частина впала на землю і явно не перекинулася під час падіння, інакше розвалилася б на частини, тому можна застосувати цей метод визначення траєкторії.

Там констатували, що Міноборони РФ також вказує на південно-західний напрямок прильоту, стверджуючи, що пуск було здійснено з підконтрольного Україні Добропілля.

"Однак у південно-західному напрямку (наприклад, на південь від Вугледару та в районі Великої Новосілки) в межах дальності польоту ракети "Точки-У" (120 км) є позиції російських і "сепаратистських" сил, тобто пуск цілком міг бути здійснений звідти", - допускають у CIT.

Якщо ж знехтувати напрямком ракетної частини, пишуть розслідувачі, то можна припустити, що пуск було здійснено з підконтрольного угрупованню "ДНР" Шахтарська на південний схід від Краматорська, де незадовго до попадання відзначався пуск деяких ракет — у такому разі, можливо, рано чи пізно буде знайдено і другу ракетну частину.

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При цьому розслідувачі зазначають, що опубліковані проросійськими каналами звіти про потрапляння у "скупчення ЗСУ" навряд чи можуть бути безпосереднім визнанням Росією вини.

"З нашого досвіду, подібні канали часто публікують знайдені в інтернеті кадри обстрілів житлових кварталів і видають їх за удари по українських військових об'єктах", - йдеться у повідомленні.

Набагато більш підозрілими розслідувачі вважають попередження, опубліковані проросійським каналом у ніч з 7 на 8 квітня, де мешканцям Слов'янська та Краматорська радять не евакуюватися залізничним транспортом.

Крім того, російське Міноборони саме неодноразово повідомляло про удари по залізничних станціях на захід від Краматорська.

На твердження Міноборони РФ про те, що на озброєнні Росії нібито немає комплексів "Точка-У" в CIT нагадали: ще наприкінці минулого року повідомлялося, що 47-а ракетна бригада 8-ї армії, дислокована на схід від Донбасу, має на озброєнні "Точки-У", і їх можна побачити у репортажі місцевого телебачення. Бригадний комплект "Іскандер-М" 47-а рбр отримала лише 26 січня цього року, менш як за місяць до вторгнення, і навряд чи встигла його освоїти, зазначають розслідувачі.

Відомо і про використання Росією комплексів "Точка-У" на Київському напрямку — ешелон із пусковими установками зі знаком V було знято у Гомелі (РБ) під час виведення військ із Київської області. Про постачання цих комплексів до Білорусі раніше повідомляли активісти проєкту "Мотолько помоги".

Розслідувачі вважають неймовірним варіант "провокації України", який педалює Міноборони РФ.

Що передувало: Вранці 8 квітня російські окупанти атакували ракетами залізничний вокзал у Краматорську.

За попередніми даними, внаслідок ракетного обстрілу в Краматорську загинули 50 людей, з яких 5 дітей.

В Офісі генпрокурора повідомили, що на момент ракетного удару ворога по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня там пербували 4 тисячі цивільних людей.