Із Краматорська терміново вивезуть все населення автотранспортом, шукають водіїв – мер

Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що із залізничного вокзалу негайно вивезуть автотранспортом усіх мешканців.

Джерело: брифінг Гончаренка в Українському медіацентрі, пресслужба "Укрзалізниці"

Пряма мова Гончаренка: "Сьогодні починаємо екстренно евакуювати людей усім комунальним транспортом, усім приватним транспортом.

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Шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв потрібно на сьогодні – нам не вистачає 30 водіїв. Будемо залучати всіх небайдужих та охочих.

Ми будемо продовжувати евакуацію автобусами в більш безпечні місця, до яких будуть далі подаватися потяги. Ми будемо це робити з різних локацій, щоби не доводити до великого скупчення людей.

Це буде відбуватися з нашого міста і з сусідніх міст".

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Деталі: "Укрзалізниця" повідомила, що на станції Краматорська поїзди не будуть зупинятися. Наразі планують здійснити евакуаційний рейс зі Слов’янська до Ужгорода потягом №45.

Також очікують відправку поїздів №274, 276, 278 та 92 до Львова, Чернівців, Тернополя та Одеси відповідно.

Поїзди будуть рухатися по мірі їх наповнення. Час не повідомляють публічно з міркувань безпеки.

Краматорський міський голова переконаний, що на вокзалі могли загинути всі 4000 мирних мешканців, які перебували там, якби ракета влучила в будівлю вокзалу, а не вибухнула б у повітрі.

На його думку, головною метою удару було посіяти паніку та зірвати плани української влади з безпечної евакуації населення.

Гончаренко розповів, що в деяких зі 100 людей, яких поранило внаслідок удару, відірвало кінцівки.

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