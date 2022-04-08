Із Краматорська терміново вивезуть все населення автотранспортом, шукають водіїв – мер
Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що із залізничного вокзалу негайно вивезуть автотранспортом усіх мешканців.
Джерело: брифінг Гончаренка в Українському медіацентрі, пресслужба "Укрзалізниці"
Пряма мова Гончаренка: "Сьогодні починаємо екстренно евакуювати людей усім комунальним транспортом, усім приватним транспортом.
Шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв потрібно на сьогодні – нам не вистачає 30 водіїв. Будемо залучати всіх небайдужих та охочих.
Ми будемо продовжувати евакуацію автобусами в більш безпечні місця, до яких будуть далі подаватися потяги. Ми будемо це робити з різних локацій, щоби не доводити до великого скупчення людей.
Це буде відбуватися з нашого міста і з сусідніх міст".
Деталі: "Укрзалізниця" повідомила, що на станції Краматорська поїзди не будуть зупинятися. Наразі планують здійснити евакуаційний рейс зі Слов’янська до Ужгорода потягом №45.
Також очікують відправку поїздів №274, 276, 278 та 92 до Львова, Чернівців, Тернополя та Одеси відповідно.
Поїзди будуть рухатися по мірі їх наповнення. Час не повідомляють публічно з міркувань безпеки.
Краматорський міський голова переконаний, що на вокзалі могли загинути всі 4000 мирних мешканців, які перебували там, якби ракета влучила в будівлю вокзалу, а не вибухнула б у повітрі.
На його думку, головною метою удару було посіяти паніку та зірвати плани української влади з безпечної евакуації населення.
Гончаренко розповів, що в деяких зі 100 людей, яких поранило внаслідок удару, відірвало кінцівки.
Передісторія:
- О пів на одинадцяту 8 квітня російські окупанти з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська: загинуло 39 людей, ще близько сотні поранених. Серед загиблих є також і діти.
- Президент Володимир Зеленський у своїй реакції на злочин російських окупантів закликав світ жорстко відреагувати, бо непокаране зло в майбутньому спричинить ще більше страждань.
- Глава Європейської Ради Шарль Мішель, який перебуває з офіційним візитом у Києві, заявив, що Україні потрібно надати негайно ще більше зброї.