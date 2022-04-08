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Із Краматорська терміново вивезуть все населення автотранспортом, шукають водіїв – мер

Денис КарловськийП'ятниця, 8 квітня 2022, 17:00
Із Краматорська терміново вивезуть все населення автотранспортом, шукають водіїв – мер
Вокзал Краматорська 8 квітня після ракетного удару російських окупантів. фото: getty images

Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що із залізничного вокзалу негайно вивезуть автотранспортом усіх мешканців.

Джерело: брифінг Гончаренка в Українському медіацентрі, пресслужба "Укрзалізниці"

Пряма мова Гончаренка: "Сьогодні починаємо екстренно евакуювати людей усім комунальним транспортом, усім приватним транспортом.

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Шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв потрібно на сьогодні – нам не вистачає 30 водіїв. Будемо залучати всіх небайдужих та охочих.

Ми будемо продовжувати евакуацію автобусами в більш безпечні місця, до яких будуть далі подаватися потяги. Ми будемо це робити з різних локацій, щоби не доводити до великого скупчення людей. 

Це буде відбуватися з нашого міста і з сусідніх міст".

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Деталі: "Укрзалізниця" повідомила, що на станції Краматорська поїзди не будуть зупинятися. Наразі планують здійснити евакуаційний рейс зі Слов’янська до Ужгорода потягом №45.

Також очікують відправку поїздів №274, 276, 278 та 92 до Львова, Чернівців, Тернополя та Одеси відповідно.

Поїзди будуть рухатися по мірі їх наповнення. Час не повідомляють публічно з міркувань безпеки. 

Краматорський міський голова переконаний, що на вокзалі могли загинути всі 4000 мирних мешканців, які перебували там, якби ракета влучила в будівлю вокзалу, а не вибухнула б у повітрі.

На його думку, головною метою удару було посіяти паніку та зірвати плани української влади з безпечної евакуації населення.

Гончаренко розповів, що в деяких зі 100 людей, яких поранило внаслідок удару, відірвало кінцівки.

Передісторія:

  • О пів на одинадцяту 8 квітня російські окупанти з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська: загинуло 39 людей, ще близько сотні поранених. Серед загиблих є також і діти.
  • Президент Володимир Зеленський у своїй реакції на злочин російських окупантів закликав світ жорстко відреагувати, бо непокаране зло в майбутньому спричинить ще більше страждань.
  • Глава Європейської Ради Шарль Мішель, який перебуває з офіційним візитом у Києві, заявив, що Україні потрібно надати негайно ще більше зброї.

Теми: КраматорськевакуаціяДонецька областьобстріл
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