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Росіяни наказують повертатися евакуйованим до РФ назад на окуповану Донеччину

Денис КарловськийП'ятниця, 8 квітня 2022, 18:58
Жінка стоїть на розтрощеній кухні свого будинку в Ясинуватій біля Донецьку. фото: getty images

Російські куратори наказали бойовикам так званої "ДНР" повертати на окуповані території Донеччини тих людей, яких силоміць евакуювали на територію Росії в січні-лютому 2022 року.

Джерело: зведення Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 8 квітня

Дослівно: "Окупаційна влада на тимчасово окупованій території Донецької області отримала вказівки від російських кураторів щодо повернення на зазначені території людей, які виїхали протягом січня-лютого 2022 року до РФ.

Відповідно до вказівок місцевих адміністрацій, громадяни повинні повернутись до населених пунктів за місцем реєстрації або проживання після двох місяців перебування на території Росії".

Деталі: Українська розвідка з’ясувала, що в окремих підрозділах окупаційних військ РФ, яких вивели з території, більше 80% солдатів не хочуть повертатися й брати участь у бойових діях в Україні.

Командири військових частин заборонили звільнятися до кінця війни тим військовослужбовцям РФ, у яких скінчилися контракти.

Із Сумщини російські окупанти цілком вивели свої війська.

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Російські загарбники продовжують блокувати Харків та обстрілюють житлові квартали з артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню та мінометів великого калібру.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує нарощувати угруповання військ. Росіяни продовжували наступ у районі Попасної та Сєвєродонецька на Луганщині, але успіху не мали.

На межі Миколаївщини та Херсонщини окупанти намагалися здійснювати вогневий вплив на підрозділи ЗСУ, але успіхів не мали.

Крім того, ворог продовжує порушувати міжнародне гуманітарне право та коїти злочини проти цивільного населення, викрадаючи мирних мешканців та піддаючи їх тортурам. Також ворог продовжує бомбардувати залізничні шляхи та цивільну інфраструктуру, щоби зірвати евакуацію мирного населення.

Передісторія:

  • За кілька діб до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну та визнання Кремлем незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР" ватажки незаконних формувань оголосили масову евакуацію мешканців Донецька та окупованих територій до Росії.
  • Розслідувачі довели, що відеозапис про евакуацію ватажки записали за два дні до її оголошення.

Теми: ДНРРосіяДонбасвійна
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