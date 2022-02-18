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Ватажок ОРДО оголосив масову евакуацію населення до Росії

Мазуренко Альона П'ятниця, 18 лютого 2022, 15:23
Денис Пушилін, фото: getty images

Підконтрольний Кремлю ватажок ОРДО Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого мешканців непідконтрольних владі України регіонів Донецької області почнуть вивозити на територію Росії.

Джерело: відеозвернення бойовика

Пряма мова: "З 18 лютого організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації.

Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку".

Деталі: За його словами, мешканців окупованої Донецької області приймуть у Ростовській області РФ, а перехід через пункти пропуску на кордоні буде прискорено.

Пушилін заявив, що українська армія наростила сили на межі із непідконтрольною територією і "готова до силового захоплення" Донбасу: "Президент України Володимир Зеленський у найближчний час віддасть наказ військовим йти в наступ". 

Важливо: Владу бойовиків з 2014 підтримує Росія, а ватажків ОРДЛО Україна називає креатурами Кремля. Українська влада вважає, що бойовики не самостійні у прийнятті рішень, а все узгоджують з РФ.

Передісторія:

  • 18 лютого міністр оборони України закликав жителів тимчасово окупованих регіонів України не вірити пропагандистським тезам Кремля про "український наступ". За його словами, українська армія лише обороняється.
  • 14 лютого за підсумками засідання секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що з української сторони військовий наступ на Донбас – неможливий, а подібні чутки назвав "нісенітницею".
  • Про підготовку до так званого наступу на Донбас Пушилін заявив ще у січні.
  • Президент США заявив, що російське вторгнення в Україну залишається надзвичайно ймовірним у найближчі кілька днів.
  • За словами Дерсекретаря США Ентоні Блінкена, РФ може вдатися до провокації для початку вторгнення: "Це може бути штучно зорганізований теракт із застосуванням вибухівки десь у Росії, або вони можуть буцімто знайти масове захоронення людських решток, або зрежисований напад безпілотника на мирних мешканців або навіть справжній напад із застосуванням хімічної зброї. Росія, ймовірно, буде називати ці провокації "етнічною чисткою" або "геноцидом" (з боку України – ред.)".

Теми: ОРДЛОРосіяДонбасПушилін
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