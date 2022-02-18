Ватажок ОРДО оголосив масову евакуацію населення до Росії

Підконтрольний Кремлю ватажок ОРДО Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого мешканців непідконтрольних владі України регіонів Донецької області почнуть вивозити на територію Росії.

Джерело: відеозвернення бойовика

Пряма мова: "З 18 лютого організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації.

Реклама:

Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку".

Деталі: За його словами, мешканців окупованої Донецької області приймуть у Ростовській області РФ, а перехід через пункти пропуску на кордоні буде прискорено.

Пушилін заявив, що українська армія наростила сили на межі із непідконтрольною територією і "готова до силового захоплення" Донбасу: "Президент України Володимир Зеленський у найближчний час віддасть наказ військовим йти в наступ".

ВІДЕО ДНЯ

Важливо: Владу бойовиків з 2014 підтримує Росія, а ватажків ОРДЛО Україна називає креатурами Кремля. Українська влада вважає, що бойовики не самостійні у прийнятті рішень, а все узгоджують з РФ.

Передісторія: