Зеленський: Удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі проти РФ

Президент Володимир Зеленський переконаний, що ракетний удар Росії по вокзалу Краматорська має стати одним зі звинувачень проти неї на трибуналі.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Як і масові вбивства в Бучі, як і багато інших воєнних злочинів Росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі, який обов'язково відбудеться.

Усі сили світу будуть спрямовані на те, щоб встановити похвилинно, хто і що робив, хто і які накази віддавав, звідки ракета, хто її перевозив, від кого лунала команда і як цей удар був погоджений. Відповідальність неминуча".

Деталі: Зеленський підкреслив, що Україна очікує твердої глобальної реакції на цей воєнний злочин.

Він зазначив, що російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за удар по Краматорську на українські сили, що випадково видали винуватість Росії.

"Агенція РИА Новости опублікувала новину, що удар по Краматорську нанесений, ще тоді, коли ракети були у повітрі. А напередодні інші російські пропагандисти поширювали погрози для всіх, хто рятувався з Донбасу залізничним транспортом", - сказав Зеленський.

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Він повідомив, що в лікарні залишаються ще десятки важко поранених внаслідок цього ракетного обстрілу. За останніми даними, загинуло 50 людей, з яких 5 дітей.

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