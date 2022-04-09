Пентагон підтвердив, що ракетний удар по вокзалу у Краматорську здійснила Росія
Пентагон підтвердив, що ракетний удар з "Точки У" по залізничному вокзалу у Краматорську на Донеччині був здійснений російськими військами.
Джерело: високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів, цитує Радіо Свобода
Пряма мова: "Очевидно, ми не купилися на заперечення росіян про те, що не вони не несуть відповідальності (за цей ракетний удар – ред.). Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечили це, як тільки надійшло повідомлення про наслідки".
Деталі: У відомстві також повідомили, що російські військові збираються задіяти 18-ту мотострілкову дивізію Збройних сил РФ для наступу на Краматорськ.
"Можна говорити про один підрозділ – 18-ту мотострілецьку дивізію, яка сформована у 2021 році. Складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку.
За нашою оцінкою, очікується, що вони будуть застосовані там, де атакували залізничний вокзал (у Краматорську – ред.).
Ми бачимо переміщення підрозділів і застосування сили в цій зоні", – повідомив високопосадовець Пентагону.
"Це головний залізничний вузол східної частини України. І це дуже стратегічне місце. І ми бачили, як вони намагалися перемістити сили до Краматорська, де розташована ця залізнична станція", – додав він.
Також у Пентагоні додали, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія випустила вже 1 500 ракет по Україні.
Передісторія:
- 8 квітня російські окупанти з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації.
- Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу вокзалу в Краматорську загинули 50 людей, з яких 5 дітей.
- Згодом кількість загиблих внаслідок удару Росії по залізничному вокзалу Краматорська зросла до 52, 109 людей поранено.