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Пентагон підтвердив, що ракетний удар по вокзалу у Краматорську здійснила Росія

Ольга Глущенко Субота, 9 квітня 2022, 06:02
Пентагон підтвердив, що ракетний удар по вокзалу у Краматорську здійснила Росія
фото: Getty Images

Пентагон підтвердив, що ракетний удар з "Точки У" по залізничному вокзалу у Краматорську на Донеччині був здійснений російськими військами.

Джерело: високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів, цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Очевидно, ми не купилися на заперечення росіян про те, що не вони не несуть відповідальності (за цей ракетний удар – ред.). Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечили це, як тільки надійшло повідомлення про наслідки".

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Деталі: У відомстві також повідомили, що російські військові збираються задіяти 18-ту мотострілкову дивізію Збройних сил РФ для наступу на Краматорськ.

"Можна говорити про один підрозділ – 18-ту мотострілецьку дивізію, яка сформована у 2021 році. Складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку.

За нашою оцінкою, очікується, що вони будуть застосовані там, де атакували залізничний вокзал (у Краматорську – ред.).

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Ми бачимо переміщення підрозділів і застосування сили в цій зоні", – повідомив високопосадовець Пентагону.

"Це головний залізничний вузол східної частини України. І це дуже стратегічне місце. І ми бачили, як вони намагалися перемістити сили до Краматорська, де розташована ця залізнична станція", – додав він.

Також у Пентагоні додали, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія випустила вже 1 500 ракет по Україні.

Передісторія:

  • 8 квітня російські окупанти з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації.
  • Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу вокзалу в Краматорську загинули 50 людей, з яких 5 дітей.
  • Згодом кількість загиблих внаслідок удару Росії по залізничному вокзалу Краматорська зросла до 52, 109 людей поранено.

Теми: СШАКраматорськвійнаРосія
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