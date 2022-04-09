Пентагон підтвердив, що ракетний удар по вокзалу у Краматорську здійснила Росія

Пентагон підтвердив, що ракетний удар з "Точки У" по залізничному вокзалу у Краматорську на Донеччині був здійснений російськими військами.

Джерело: високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів, цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Очевидно, ми не купилися на заперечення росіян про те, що не вони не несуть відповідальності (за цей ракетний удар – ред.). Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечили це, як тільки надійшло повідомлення про наслідки".

Деталі: У відомстві також повідомили, що російські військові збираються задіяти 18-ту мотострілкову дивізію Збройних сил РФ для наступу на Краматорськ.

"Можна говорити про один підрозділ – 18-ту мотострілецьку дивізію, яка сформована у 2021 році. Складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку.

За нашою оцінкою, очікується, що вони будуть застосовані там, де атакували залізничний вокзал (у Краматорську – ред.).

Ми бачимо переміщення підрозділів і застосування сили в цій зоні", – повідомив високопосадовець Пентагону.

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"Це головний залізничний вузол східної частини України. І це дуже стратегічне місце. І ми бачили, як вони намагалися перемістити сили до Краматорська, де розташована ця залізнична станція", – додав він.

Також у Пентагоні додали, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія випустила вже 1 500 ракет по Україні.

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