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Після удару по вокзалу замість Краматорська евакуація буде з трьох інших станцій

Олена РощінаСубота, 9 квітня 2022, 11:03

Вокзал Краматорська призупиняє роботу через ушкодження після ракетного удару російської армії, евакуаційні поїзди будуть забирати людей зі Слов'янська, Покровська, а також зі станції Новозолотарівка. 

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Вокзал Краматорська призупиняє роботу через ушкодження, але евакуація продовжиться зі Слов'янська та Покровська на Донеччині, а також зі станції Новозолотарівка на Луганщині. Повний розклад евакуаційних рейсів опублікуємо окремими повідомленнями".

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Деталі: Зважаючи на зростання кількості атак по цивільних об'єктах, зокрема вокзалах, будуть додатково посилені заходи з недопущення скупчень навколо вокзалів, розділення потоків пасажирів тощо.

Оскільки обстріли стають дедалі інтенсивнішими, Донецька та Луганська військово-цивільні адміністрації спрямовують максимум зусиль на евакуацію громадян, передусім дітей, жінок, літніх людей, осіб з інвалідністю.

Передісторія: 

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Теми: КраматорськДонецька областьЛуганська областьевакуація
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