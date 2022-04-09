Після удару по вокзалу замість Краматорська евакуація буде з трьох інших станцій

Вокзал Краматорська призупиняє роботу через ушкодження після ракетного удару російської армії, евакуаційні поїзди будуть забирати людей зі Слов'янська, Покровська, а також зі станції Новозолотарівка.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Вокзал Краматорська призупиняє роботу через ушкодження, але евакуація продовжиться зі Слов'янська та Покровська на Донеччині, а також зі станції Новозолотарівка на Луганщині. Повний розклад евакуаційних рейсів опублікуємо окремими повідомленнями".

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Деталі: Зважаючи на зростання кількості атак по цивільних об'єктах, зокрема вокзалах, будуть додатково посилені заходи з недопущення скупчень навколо вокзалів, розділення потоків пасажирів тощо.

Оскільки обстріли стають дедалі інтенсивнішими, Донецька та Луганська військово-цивільні адміністрації спрямовують максимум зусиль на евакуацію громадян, передусім дітей, жінок, літніх людей, осіб з інвалідністю.

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