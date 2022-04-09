Після удару по вокзалу замість Краматорська евакуація буде з трьох інших станцій
Вокзал Краматорська призупиняє роботу через ушкодження після ракетного удару російської армії, евакуаційні поїзди будуть забирати людей зі Слов'янська, Покровська, а також зі станції Новозолотарівка.
Джерело: Укрзалізниця
Дослівно: "Вокзал Краматорська призупиняє роботу через ушкодження, але евакуація продовжиться зі Слов'янська та Покровська на Донеччині, а також зі станції Новозолотарівка на Луганщині. Повний розклад евакуаційних рейсів опублікуємо окремими повідомленнями".
Деталі: Зважаючи на зростання кількості атак по цивільних об'єктах, зокрема вокзалах, будуть додатково посилені заходи з недопущення скупчень навколо вокзалів, розділення потоків пасажирів тощо.
Оскільки обстріли стають дедалі інтенсивнішими, Донецька та Луганська військово-цивільні адміністрації спрямовують максимум зусиль на евакуацію громадян, передусім дітей, жінок, літніх людей, осіб з інвалідністю.
Передісторія:
- 7 квітня російська армія завдала авіаудару по коліях біля станції Барвінкове на Донецькій залізниці, через що було тимчасово заблоковано три евакуаційні поїзди в Слов'янську та Краматорську.
- 8 квітня російські війська атакували ракетами залізничний вокзал у Краматорську, у результаті чого щонайменше 52 людини загинули, 109 людей поранено.
- Людей із залізничного вокзалу Краматорська вирішили вивезти автотранспортом.