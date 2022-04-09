Голова області не бачить наміру окупантів взяти Миколаїв
Субота, 9 квітня 2022, 13:49
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що наразі не бачить наміру окупантів захопити Миколаїв.
Джерело: Кім в інтерв’ю РБК. Україна
Пряма мова Кіма: "Щодо намірів захопити Миколаїв – ні, не бачу".
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Деталі: Водночас він додав, що обстріли, які здійснюють окупанти, можуть бути, як для залякування людей, так і прикривати якісь військові дії загарбників із переміщення.
Передісторія:
- Удень 4 квітня російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, у результаті чого 12 людей загинули та 41 отримала поранення (серед них четверо дітей).
- 29 березня вдень російські загарбники запустили ракету в будівлю Миколаївської ОДА. У перший день рятувальники повідомляли про 12 загиблих і 33 поранених. 2 квітня повідомили, що кількість загиблих зросла до 36.
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