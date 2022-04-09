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Голова області не бачить наміру окупантів взяти Миколаїв

Ірина БалачукСубота, 9 квітня 2022, 13:49
Голова області не бачить наміру окупантів взяти Миколаїв
Віталій Кім. Фото з Facebook

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що наразі не бачить наміру окупантів захопити Миколаїв.

Джерело: Кім в інтерв’ю РБК. Україна

Пряма мова Кіма: "Щодо намірів захопити Миколаїв – ні, не бачу".

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Деталі: Водночас він додав, що обстріли, які здійснюють окупанти, можуть бути, як для залякування людей, так і прикривати якісь військові дії загарбників із переміщення.

Передісторія:

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Теми: Миколаївська областьвійнаМиколаїв
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