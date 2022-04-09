Відбувся ще один обмін з росіянами: в Україну повернули 26 людей

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук повідомила, що відбувся обмін полоненими з росіянами і вдалося повернути в Україну 26 українців з них 12 - військових та 14 цивільних.

Джерело: Верещук у Facebook

Пряма мова: "За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей".

Реклама:

Передісторія: