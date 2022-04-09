Відбувся ще один обмін з росіянами: в Україну повернули 26 людей

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук повідомила, що відбувся обмін полоненими з росіянами і вдалося повернути в Україну 26 українців з них 12 - військових та 14 цивільних.

Джерело: Верещук у Facebook

Пряма мова: "За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей".

Передісторія:

Українські захисники, яких звільнили з російського полону, розповідали, їх катували та принижували російські загарбники, зокрема стріляли з вогнепальної зброї біля вух та били прикладами.

За даними Верещук, станом на 3 квітня, в полоні росіян перебували 11 голів місцевих громад.

Міжнародні організації, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста, не може отримати доступ до полонених українців.

1 квітня українська влада провела обмін військовополоненими у форматі 86 на 86. Перед цим 24 березня провели обмін 10 на 10.