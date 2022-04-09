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Відбувся ще один обмін з росіянами: в Україну повернули 26 людей

Мазуренко Альона Субота, 9 квітня 2022, 20:17
ІРИНА ВЕРЕЩУК. ФОТО: FACEBOOK-СТОРІНКА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТЕРКИ

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук повідомила, що відбувся обмін полоненими з росіянами і вдалося повернути в Україну 26 українців з них 12 - військових та 14 цивільних. 

Джерело: Верещук у Facebook

Пряма мова: "За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей".

Передісторія: 

  • Українські захисники, яких звільнили з російського полону, розповідали, їх катували та принижували російські загарбники, зокрема стріляли з вогнепальної зброї біля вух та били прикладами.
  • За даними Верещук, станом на 3 квітня, в полоні росіян перебували 11 голів місцевих громад.
  • Міжнародні організації, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста, не може отримати доступ до полонених українців.
  • 1 квітня українська влада провела обмін військовополоненими у форматі 86 на 86. Перед цим 24 березня провели обмін 10 на 10.

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Теми: полоненівійнаРосія
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