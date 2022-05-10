Обстріл Одеси: Є загиблий та поранені

Одна людина загинула та ще 5 отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами Одеси.

Джерело: Оперативне командування "Південь", ДСНС в Telegram

Деталі: Поранених доставили в лікарню.

Зазначається, що по місту випустили сім ракет. Усі вони "раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить".

ФОТО: Об’єднаний координаційний пресцентр сил Оборони Півдня України

ФОТО: Об’єднаний координаційний пресцентр сил Оборони Півдня України



Вранці 10 травня в ДСНС уточнили, що одна з ракет о 22:35 9 травня поцілила у торговельно-розважальний центр у с. Фонтанка Одеського району.

Внаслідок ракетного удару виникло руйнування з подальшим загоранням. О 01:20 пожежу ліквідували на площі 1 тис. кв. м. Травмовано 3 особи.

Фото ДСНС

У результаті іншого ракетного удару увечері 9 травня загорілись три складських приміщення готової продукції у Суворовському районі Одеси. О 01:30 пожежу на загальній площі 1 тис. 200 м ліквідували. Внаслідок обстрілу 1 особа загинула та 2 травмовано.

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Фото ДСНС

Передісторія: 9 травня росіяни знову здійснили ракетну атаку на Одесу. Внаслідок цього спалахнула пожежа в одному з торговельно-розважальних центрів.