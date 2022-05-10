Обстріл Одеси: Є загиблий та поранені
Одна людина загинула та ще 5 отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами Одеси.
Джерело: Оперативне командування "Південь", ДСНС в Telegram
Деталі: Поранених доставили в лікарню.
Зазначається, що по місту випустили сім ракет. Усі вони "раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить".
Вранці 10 травня в ДСНС уточнили, що одна з ракет о 22:35 9 травня поцілила у торговельно-розважальний центр у с. Фонтанка Одеського району.
Внаслідок ракетного удару виникло руйнування з подальшим загоранням. О 01:20 пожежу ліквідували на площі 1 тис. кв. м. Травмовано 3 особи.
У результаті іншого ракетного удару увечері 9 травня загорілись три складських приміщення готової продукції у Суворовському районі Одеси. О 01:30 пожежу на загальній площі 1 тис. 200 м ліквідували. Внаслідок обстрілу 1 особа загинула та 2 травмовано.
Передісторія: 9 травня росіяни знову здійснили ракетну атаку на Одесу. Внаслідок цього спалахнула пожежа в одному з торговельно-розважальних центрів.