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Обстрел Одессы: Есть погибший и раненые

Анастасия Калатур, Ирина БалачукВторник, 10 мая 2022, 09:14
ФОТО: facebook.com/okPivden

Один человек погиб человек и еще 5 получили ранения в результате обстрела россиянами Одессы.

Источник: Оперативное командование "Юг", ГСЧС в Telegram

Детали: Раненые были доставлены в больницу.

Отмечается, что по городу было выпущено семь ракет. Все они "раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит".

 
ФОТО: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины
 
ФОТО: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины

Утром 10 мая в ГСЧС уточнили, что одна из ракет в 22:35 9 мая попала в торгово-развлекательный центр в с. Фонтанка в Одесском районе.

В результате ракетного удара возникло разрушение с последующим возгоранием. В 01:20 пожар ликвидировали на площади 1 тыс. кв.м. Травмированы 3 человека. 

 
Фото ГСЧС

В результате другого ракетного удара вечером 9 мая загорелись три складских помещения готовой продукции в Суворовском районе Одессы. В 01:30 пожар на общей площади 1 тыс. 200 м ликвидировали. В результате обстрела 1 человек погиб и 2 травмированы.  

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Фото ГСЧС

Предыстория: 9 мая россияне снова совершили ракетную атаку на Одессу. В результате вспыхнул пожар в одном из торгово-развлекательных центров.

Темы: Одессаобстрелвойна
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