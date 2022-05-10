Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден: У Путіна нема можливості вийти з війни

Анастасія КалатурВівторок, 10 травня 2022, 06:41

Президент  РФ Володимир  Путін став заручником війни - у нього немає можливості вийти з війни з Україною.

Джерело: президент США Джо Байден, якого цитує Reuters

Деталі: Байден назвав Путіна дуже обачливим і зазначив, що його непокоїть, що "зараз у нього (Путіна) немає виходу (з цього становища)".  Байден сказав, що намагається зрозуміти, що з цим робити.

Зазначається, що Путін помилково припускав, що вторгнення в Україну призведе до розколу НАТО та ЄС, натомість, США та багато європейських держав прийшли на допомогу Україні.

Нагадаємо: Раніше  сказав, що єдність НАТО шокувала Путіна і що він не зміг  реалізувати свої амбіції загарбника української території.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяСШАПутінБайден
Головне сьогодні

фотоУ Німеччині арештували розкішну яхту соратника Путіна

Україна пройшла у фінал Євробачення-2022. Результати першого півфіналу

ВІДЕОЗеленський розказав, за що пам'ятатимуть Кравчука

Помер перший президент України Леонід Кравчук

відеоПридністровська загроза: Одещина готує ще 2 тисячі добровольців Тероборони

фотоПутін передав планування війни від ФСБ до ГРУ – розслідувачі

Усі новини...
Росія
Білий дім про промову Путіна на параді: Абсурд
Макрон і Шольц наполягають на переговорах і виведенні російських військ
На будівлі посольства РФ у Лондоні з'явився напис "Ні війні"
Останні новини
00:52
Росія заявила, що за добу вивезла з України понад 1100 дітей
00:43
РФ використала проти України 10-12 гіперзвукових ракет – Пентагон
00:23
У Сенаті США зареєстрували резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму
00:13
фотоУ Німеччині арештували розкішну яхту соратника Путіна
00:12
Україна пройшла у фінал Євробачення-2022. Результати першого півфіналу
00:09
Глава МЗС Нідерландів ховався у Києві у бомбосховищі через загрозу російських бомб
23:47
Чехія: обговорення в парламенті питання українських біженців завершилося скандалом
23:39
В очікуванні 200-го літака: ППО мінусує 4 безпілотники і вертоліт
23:22
відеоРосійські загарбники продовжують бомбардувати "Азовсталь"
23:20
Росія здійснила кібератаку на сайти телеком-операторів
Усі новини...