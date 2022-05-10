Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден: У Путина нет возможности выйти из войны

Анастасия КалатурВторник, 10 мая 2022, 06:41

Президент РФ Владимир Путин стал заложником войны - у него нет возможности выйти из войны с Украиной.

Источник: президент США Джо Байден, которого цитирует Reuters

Детали: Байден назвал Путина очень расчетливым и отметил, что его беспокоит, что "сейчас у него (Путина) нет выхода (из этого положения)". Байден сказал, что пытается понять, что с этим делать.

Реклама:

Отмечается, что Путин ошибочно предполагал, что вторжение в Украину приведет к расколу НАТО и ЕС, но США и многие европейские государства пришли на помощь Украине.

Напомним: Ранее  Байден сказал, что единство НАТО шокировало Путина и что он не смог реализовать свои амбиции захватчика украинской территории.

Темы: РосcияСШАПутинБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Росcия
Над московским аэропортом "Внуково" закрыли воздушное пространство – росСМИ
Беспилотники разрушили четыре российских Ил-76 в Пскове
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
Последние новости
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
Все новости...
Реклама: