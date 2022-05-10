Байден: У Путина нет возможности выйти из войны

Президент РФ Владимир Путин стал заложником войны - у него нет возможности выйти из войны с Украиной.

Источник: президент США Джо Байден, которого цитирует Reuters

Детали: Байден назвал Путина очень расчетливым и отметил, что его беспокоит, что "сейчас у него (Путина) нет выхода (из этого положения)". Байден сказал, что пытается понять, что с этим делать.

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Отмечается, что Путин ошибочно предполагал, что вторжение в Украину приведет к расколу НАТО и ЕС, но США и многие европейские государства пришли на помощь Украине.

Напомним: Ранее Байден сказал, что единство НАТО шокировало Путина и что он не смог реализовать свои амбиции захватчика украинской территории.