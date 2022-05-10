Білий дім: Байден залюбки приїде в Україну, але не зараз

Президент США Джо Байден "із задоволенням" поїде в Україну, але зараз не планує цього робити.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, яку цитує The Hill

Пряма мова: "Зараз поїздка не запланована. Але, знову ж таки, він хотів би поїхати до України. У мене просто немає нічого запланованого чи чогось, що можна було б анонсувати зараз".

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