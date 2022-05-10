Білий дім: Байден залюбки приїде в Україну, але не зараз

Президент США Джо Байден "із задоволенням" поїде в Україну, але зараз не планує цього робити.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, яку цитує The Hill

Пряма мова: "Зараз поїздка не запланована. Але, знову ж таки, він хотів би поїхати до України. У мене просто немає нічого запланованого чи чогось, що можна було б анонсувати зараз".

Що передувало:

8 травня перша леді Джилл Байден несподівано відвідала Ужгород, де зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською. Повідомлялося, що візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що візит Байдена в Україну був би важливим сигналом.