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Білий дім: Байден залюбки приїде в Україну, але не зараз

Анастасія КалатурВівторок, 10 травня 2022, 07:51
Білий дім: Байден залюбки приїде в Україну, але не зараз
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден "із задоволенням" поїде в Україну, але зараз не планує цього робити.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, яку цитує The Hill

Пряма мова: "Зараз поїздка не запланована. Але, знову ж таки, він хотів би поїхати до України. У мене просто немає нічого запланованого чи чогось, що можна було б анонсувати зараз".

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Що передувало

  • 8 травня перша леді Джилл Байден несподівано відвідала Ужгород, де зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською.  Повідомлялося, що візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США.
  • Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що візит  Байдена в Україну був би важливим сигналом.

Теми: СШАБайден
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