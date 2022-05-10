Белый дом: Байден охотно приедет в Украину, но не сейчас

Президент США Джо Байден "с удовольствием" поедет в Украину, но сейчас не планирует этого делать.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которую цитирует The Hill

Прямая речь: "Сейчас поездка не запланирована. Но опять же он хотел бы поехать в Украину. У меня просто нет ничего запланированного или чего-то, что можно было бы анонсировать сейчас".

Реклама:

Что предшествовало: