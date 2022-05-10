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Белый дом: Байден охотно приедет в Украину, но не сейчас

Анастасия КалатурВторник, 10 мая 2022, 07:51
Белый дом: Байден охотно приедет в Украину, но не сейчас
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден "с удовольствием" поедет в Украину, но сейчас не планирует этого делать.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которую цитирует The Hill

Прямая речь: "Сейчас поездка не запланирована. Но опять же он хотел бы поехать в Украину. У меня просто нет ничего запланированного или чего-то, что можно было бы анонсировать сейчас".

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Что предшествовало:

  • 8 мая первая леди Джилл Байден неожиданно посетила Ужгород, где встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской. Сообщалось, что визит первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США.
  • Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что визит Байдена в Украину был бы важным сигналом.

Темы: СШАБайден
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