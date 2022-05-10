Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом: Байден охотно приедет в Украину, но не сейчас

Анастасия КалатурВторник, 10 мая 2022, 07:51
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден "с удовольствием" поедет в Украину, но сейчас не планирует этого делать.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которую цитирует The Hill

Прямая речь: "Сейчас поездка не запланирована. Но опять же он хотел бы поехать в Украину. У меня просто нет ничего запланированного или чего-то, что можно было бы анонсировать сейчас".

Что предшествовало:

  • 8 мая первая леди Джилл Байден неожиданно посетила Ужгород, где встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской. Сообщалось, что визит первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США.
  • Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что визит Байдена в Украину был бы важным сигналом.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАБайден
Главное сегодня

Российские губернаторы массово складывают полномочия из-за санкций – СМИ

В Германии арестовали роскошную яхту соратника Путина

Украина прошла в финал Евровидения-2022. Результаты первого полуфинала

ВИДЕОЗеленский рассказал, за что будут помнить Кравчука

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

видеоПриднестровская угроза: Одесщина готовит еще 2 тысячи добровольцев Теробороны

Все новости...
США
Байден: У Путина нет возможности выйти из войны
В Конгрессе США будут голосовать за выделение 40 млрд долларов Украине
В Пентагоне заметили, что украинцев депортируют в Россию
Последние новости
03:33
Из-за обстрелов россиян на Запорожье погиб человек, еще 8 – в больнице
02:58
Португалия расследует передачу РФ информации об украинских беженцах
02:35
Война в Украине: армия РФ отстает на 2 недели от планов Путина – Пентагон
01:52
Юг: ВСУ уничтожили 79 оккупантов и 12 единиц вражеской техники
01:28
Российские губернаторы массово складывают полномочия из-за санкций – СМИ
00:52
Россия заявила, что за сутки вывезла из Украины более 1100 детей
00:43
РФ использовала против Украины 10-12 гиперзвуковых ракет – Пентагон
00:23
В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма
00:13
В Германии арестовали роскошную яхту соратника Путина
00:12
Украина прошла в финал Евровидения-2022. Результаты первого полуфинала
Все новости...