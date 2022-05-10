Белый дом: Байден охотно приедет в Украину, но не сейчас
Вторник, 10 мая 2022, 07:51
Президент США Джо Байден "с удовольствием" поедет в Украину, но сейчас не планирует этого делать.
Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которую цитирует The Hill
Прямая речь: "Сейчас поездка не запланирована. Но опять же он хотел бы поехать в Украину. У меня просто нет ничего запланированного или чего-то, что можно было бы анонсировать сейчас".
Что предшествовало:
- 8 мая первая леди Джилл Байден неожиданно посетила Ужгород, где встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской. Сообщалось, что визит первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США.
- Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что визит Байдена в Украину был бы важным сигналом.
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