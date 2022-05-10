Під завалами знищеного окупантами будинку в Ізюмі знайшли 44 тіла - голова ОВА

У тимчасово окупованому Ізюмі на Харківщині під завалами будинку, який окупанти знищили ще в березні, знайшли тіла 44 загиблих цивільних.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних.

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Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення. Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять!".

Деталі: В ефірі національного телемарафону Синєгубов пояснив, що місто Ізюм залишається найгарячішою точкою Харківської області, де постійно ведуться бої. ЗСУ свої позиції там тримають, однак це місто понад 2 місяці знаходиться фактично під окупацією і велика кількість житлових будинків там зруйнована. Провести евакуацію чи доставити туди гумдопомогу неможливо.

Завдяки місцевим мешканцям, які там залишилися, наразі завершили розбирати один із зруйнованих ще у березні житлових будинків.

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Це 5-поверхівка, під завалами якої знайшли 44 тіла місцевих мешканців.

Синєгубов не може сказати точно, були ці люди у бомбосховищі, підвальному приміщенні чи у власних квартирах. Зруйнована не частина, не під’їзд, а весь будинок внаслідок артилерійських обстрілів окупантів.

Пряма мова: "Такий будинок там не один, на жаль, але спеціальної техніки для розбору цих завалів немає, тому це все робиться вручну і звичайно це робиться не цілодобово, а коли немає обстрілів".