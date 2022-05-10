Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Під завалами знищеного окупантами будинку в Ізюмі знайшли 44 тіла - голова ОВА

Валентина РоманенкоВівторок, 10 травня 2022, 12:12
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО руйнувань в Ізюмі із FACEBOOK ВОЛОДИМИРА МАЦОКІНА

У тимчасово окупованому Ізюмі на Харківщині під завалами будинку, який окупанти знищили ще в березні, знайшли тіла 44 загиблих цивільних.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних.

Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення. Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять!".

Деталі: В ефірі національного телемарафону Синєгубов пояснив, що місто Ізюм залишається найгарячішою точкою Харківської області, де постійно ведуться бої. ЗСУ свої позиції там тримають, однак це місто понад 2 місяці знаходиться фактично  під окупацією і велика кількість житлових будинків там зруйнована. Провести евакуацію чи доставити туди гумдопомогу неможливо.

Завдяки місцевим мешканцям, які там залишилися, наразі завершили розбирати один із зруйнованих ще у березні житлових будинків.

Це 5-поверхівка, під завалами якої знайшли 44 тіла місцевих мешканців.

ВІДЕО ДНЯ

Синєгубов не може сказати точно, були ці люди у бомбосховищі, підвальному приміщенні чи у власних квартирах. Зруйнована не частина, не під’їзд, а весь будинок внаслідок артилерійських обстрілів окупантів.

Пряма мова: "Такий будинок там не один, на жаль, але спеціальної техніки для розбору цих завалів немає, тому це все робиться вручну і звичайно це робиться не цілодобово, а коли немає обстрілів".

Теми: Харківська областьвійна
Головне сьогодні

Помер перший президент України Леонід Кравчук

відеоПридністровська загроза: Одещина готує ще 2 тисячі добровольців Тероборони

фотоПутін передав планування війни від ФСБ до ГРУ – розслідувачі

Прикордонники посилюють режимні обмеження на Чернігівщині

Розвідка США: Путін хоче ввести воєнний стан в РФ й почати війну у Придністров'ї

Німеччина поступово відновлює роботу посольства у Києві

Усі новини...
Харківська область
Харківщина: пройшло перше засідання облради з початку повномасштабної війни
Повертатись у звільнені села Харківщини не можна: багато мін та розтяжок, є загиблі
Харківщина: внаслідок обстрілів 5 людей загинуло, 5 поранено
Останні новини
22:14
Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини
22:13
Ілон Маск подумує розбанити Трампа у Twitter
22:09
До початку літа партнери України планують провести ще одну зустріч, як було в Рамштайні 
21:55
Газпром не згоден змінювати маршрут транзиту через дії окупантів
21:44
На сході ЗСУ відбили 12 атак, знищили гелікоптер та іншу техніку окупантів
21:38
"Побачили відео, де видно, що він живий". Як онука шукала свого дідуся з Маріуполя серед вцілілих
21:30
Орбан не підтримує нафтове ембарго, бо в Угорщини 100 років тому "забрали порти"
21:27
У Польщі виставили на аукціон марки "Русскій корабль...", підписані автором фрази, Кличком і Кулебою
21:13
ВООЗ припинить усі заходи в Росії та обдумає закриття офісу в Москві
20:58
Донеччина: росіяни за день вбили 3 цивільних, ще 3 поранили
Усі новини...