Под завалами уничтоженного оккупантами дома в Изюме нашли 44 тела - глава ОВА

Во временно оккупированном Изюме в Харьковской области под завалами дома, который оккупанты уничтожили еще в марте, нашли тела 44 погибших гражданских.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь: "Во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупаты уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских".

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Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения. Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят!".

Детали: В эфире национального телемарафона Синегубов объяснил, что город Изюм остается самой горячей точкой Харьковской области, где постоянно ведутся бои. ВСУ свои позиции там держат, однако этот город более 2 месяцев находится фактически под оккупацией и большое количество жилых домов там разрушено. Провести эвакуацию или доставить туда гумдопомощь невозможно.

Благодаря оставшимся местным жителям сейчас завершили разбирать один из разрушенных еще в марте жилых домов.

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Это 5-этажка, под завалами которой обнаружили 44 тела местных жителей.

Синегубов не может сказать точно, были ли эти люди в бомбоубежище, подвальном помещении или в собственных квартирах. Разрушена не часть, не подъезд, а весь дом в результате артиллерийских обстрелов оккупантов.

Прямая речь: "Такой дом там не один, к сожалению, но специальной техники для разбора этих завалов нет, поэтому все это делается вручную и обычно это делается не круглосуточно, а когда нет обстрелов".