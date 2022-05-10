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Луганщина: у Білогорівці ЗСУ знищили понтони й техніку ворога, росіяни тікали вплав

Олена РощінаВівторок, 10 травня 2022, 10:35
Луганщина: у Білогорівці ЗСУ знищили понтони й техніку ворога, росіяни тікали вплав
Білогорівка на мапі

У Білогорівці Луганської області триває "зачистка території", Збройні сили України знищили понтони й військову техніку російських військ, частина загарбників тікала назад вплав. 

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вранці 10 травня

Пряма мова: "У Білогорівці, де ворог намагався створити міцну переправу й перекидати техніку й особовий склад на наш бік, частково мав успіх, але зараз усі понтонні переправи знищені, вся техніка знищена і залишки особового складу, які там залишились, частково знищені, частково вони тікали і вже вплав переправлялися на інший бік".

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Деталі: Раніше росіяни понтоном через Сіверський Донець переправили техніку на інший берег, але українські військові почали "зачистку"

Гайдай повідомив, що "на нашому березі опинилися близько 80 рашистів, полювання триває, залишилося трохи". 

"Чекаємо на тишу, аби рятувальники, нарешті, змогли проїхати до Білогорівки та Шипілового, щоб дістати людей з-під завалів",– зазначив голова області.

ВІДЕО ДНЯ

Точаться бої в селах Гірської громади. 

Важкі бої в районі Золоте-3, Золоте-4, Катеринівка. Лінію оборони українські воїни тримають, проривів немає.

Воєводівка – під контролем ЗСУ.

У Рубіжному росіяни теж не просунулися, Рубіжанський напрямок контролюються.

Гайдай зазначив, що мета росіян – відрізати в напрямку Попасної чи Білогорівки трасу Лисичанськ – Бахмут, щоб  область була "у вакуумі", тоді ні евакуація, ні підвезення гуманітарних вантажів будуть неможливі. 

На Луганщині мобільний зв‘язок працює з перебоями, влада працює над вирішенням цієї проблеми. 

Теми: Луганська областьвійна
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