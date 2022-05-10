Луганщина: в Белогоровке ВСУ уничтожили понтоны и технику врага, россияне бежали вплавь

В Белогоровке Луганской области продолжается "зачистка территории", Вооруженные силы Украины уничтожили понтоны и военную технику российских войск, часть захватчиков убегали вплавь.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утром 10 мая

Прямая речь: "В Белогоровке, где враг пытался создать прочную переправу и перебрасывать технику и личный состав на нашу сторону, частично имел успех, но сейчас все понтонные переправы уничтожены, вся техника уничтожена и остатки оставшегося там личного состава частично уничтожены, частично они убегали и уже вплавь переправлялись на другую сторону".

Детали: Ранее россияне понтоном через Северский Донец переправили технику на другой берег, но украинские военные начали "зачистку".

Гайдай сообщил, что "на нашем берегу оказались около 80 рашистов, охота продолжается, осталось немного".

"Ждем тишины, чтобы спасатели, наконец, смогли проехать в Белогоровку и Шипилово, чтобы достать людей из-под завалов", – отметил глава области.

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Гайдай отметил, что цель россиян – отрезать в направлении Попасной или Белогоровки трассу Лисичанск – Бахмут, чтобы область была "в вакууме", тогда ни эвакуация, ни подвоз гуманитарных грузов будут невозможны.

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