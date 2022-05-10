Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріли "Азовсталі": знову є важкі поранені

Ірина БалачукВівторок, 10 травня 2022, 13:00
Обстріли Азовсталі: знову є важкі поранені
Захисник Маріуполя Святослав "Калина" Паламар. Скриншот з відео "Азова"

У результаті російських обстрілів заводу "Азовсталь" у Маріуполі є важкі поранені. На деякий час захисники втратили зв'язок з госпіталем.

Джерело: заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Паламаря: "Обстріли, авіація, цілу ніч. Є поранені. Над госпіталем працює авіація. Багато важких поранених. На деякий час ми втратии зв'язок з госпіталем.

Реклама:

Але зараз зв’язок відновлено, поранених багато, і їм потрібна евакуація. Не можна затягувати цей процес, бо пораненим потрібний нормальний догляд, потрібні медикаменти. Потрібне нормальне харчування та свіже повітря".

Передісторія: 

  • Російські війська весь день 9 травня обстрілювали комбінат "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі і продовжують це робити зараз.
  • За даними полку "Азов", за минулу добу росіяни здійснили 34 літаковильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників, на територію заводу "Азовсталь".
  • 10 травня Національна гвардія заявила, що наразі все керівництво України працює над евакуацією цивільних та порятунком військових, які тримають оборону на заводі "Азовсталь" в окупованому Маріуполі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МаріупольАзов війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
РФ зазнає катастрофічних втрат у війні і змінює свою пропаганду - розвідка
Україна змінює цілі у війні: Кулеба говорить про звільнення всіх територій
Одеса: стан двох із п’яти постраждалих від ударів 9 травня – стабільний
Лукашенко захотів свої "Іскандери", каже, вже створює
Останні новини
21:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: