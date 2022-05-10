Обстріли "Азовсталі": знову є важкі поранені

У результаті російських обстрілів заводу "Азовсталь" у Маріуполі є важкі поранені. На деякий час захисники втратили зв'язок з госпіталем.

Джерело: заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Паламаря: "Обстріли, авіація, цілу ніч. Є поранені. Над госпіталем працює авіація. Багато важких поранених. На деякий час ми втратии зв'язок з госпіталем.

Реклама:

Але зараз зв’язок відновлено, поранених багато, і їм потрібна евакуація. Не можна затягувати цей процес, бо пораненим потрібний нормальний догляд, потрібні медикаменти. Потрібне нормальне харчування та свіже повітря".

Передісторія:

Російські війська весь день 9 травня обстрілювали комбінат "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі і продовжують це робити зараз.

За даними полку "Азов", за минулу добу росіяни здійснили 34 літаковильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників, на територію заводу "Азовсталь".

10 травня Національна гвардія заявила, що наразі все керівництво України працює над евакуацією цивільних та порятунком військових, які тримають оборону на заводі "Азовсталь" в окупованому Маріуполі.