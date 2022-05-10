Обстрелы "Азовстали": снова есть тяжелые раненные

В результате российских обстрелов завода "Азовсталь" в Мариуполе есть тяжелые раненные.

Источник: заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар, известный как "Калина", в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Паламаря: "Обстрелы, авиация, целую ночь. Есть раненые. Над госпиталем работает авиация. Много тяжелых раненых. На время мы потеряли связь с госпиталем.

Реклама:

Но сейчас связь восстановлена, раненых много, и им нужна эвакуация. Нельзя затягивать этот процесс, потому что раненым необходим нормальный уход, нужны медикаменты. Нужно нормальное питание и свежий воздух".

Предыстория:

Российские войска 9 мая обстреливали комбинат "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе и продолжают это делать сейчас.

По данным полка "Азов", за минувшие сутки россияне совершили 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков, на территорию завода "Азовсталь".

Национальная гвардия 10 мая заявила, что все руководство Украины работает над эвакуацией гражданских и спасением военных, которые держат оборону на заводе "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе.