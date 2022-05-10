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Обстрелы "Азовстали": снова есть тяжелые раненные

Ирина БалачукВторник, 10 мая 2022, 13:00
Защитник Мариуполя Святослав "Калина" Паламар. Скриншот из видео "Азова"

В результате российских обстрелов завода "Азовсталь" в Мариуполе есть тяжелые раненные.

Источник: заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар, известный как "Калина", в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Паламаря: "Обстрелы, авиация, целую ночь. Есть раненые. Над госпиталем работает авиация. Много тяжелых раненых. На время мы потеряли связь с госпиталем.

Но сейчас связь восстановлена, раненых много, и им нужна эвакуация. Нельзя затягивать этот процесс, потому что раненым необходим нормальный уход, нужны медикаменты. Нужно нормальное питание и свежий воздух".

Предыстория: 

  • Российские войска 9 мая обстреливали комбинат "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе и продолжают это делать сейчас.
  • По данным полка "Азов", за минувшие сутки россияне совершили 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков, на территорию завода "Азовсталь". 
  • Национальная гвардия 10 мая заявила, что все руководство Украины работает над эвакуацией гражданских и спасением военных, которые держат оборону на заводе "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе.

Темы: МариупольАзоввойна
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