Обстрелы "Азовстали": снова есть тяжелые раненные

В результате российских обстрелов завода "Азовсталь" в Мариуполе есть тяжелые раненные.

Источник: заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар, известный как "Калина", в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Паламаря: "Обстрелы, авиация, целую ночь. Есть раненые. Над госпиталем работает авиация. Много тяжелых раненых. На время мы потеряли связь с госпиталем.

Но сейчас связь восстановлена, раненых много, и им нужна эвакуация. Нельзя затягивать этот процесс, потому что раненым необходим нормальный уход, нужны медикаменты. Нужно нормальное питание и свежий воздух".

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