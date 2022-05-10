Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрелы "Азовстали": снова есть тяжелые раненные

Ирина БалачукВторник, 10 мая 2022, 13:00
Обстрелы Азовстали: снова есть тяжелые раненные
Защитник Мариуполя Святослав "Калина" Паламар. Скриншот из видео "Азова"

В результате российских обстрелов завода "Азовсталь" в Мариуполе есть тяжелые раненные.

Источник: заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар, известный как "Калина", в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Паламаря: "Обстрелы, авиация, целую ночь. Есть раненые. Над госпиталем работает авиация. Много тяжелых раненых. На время мы потеряли связь с госпиталем.

Реклама:

Но сейчас связь восстановлена, раненых много, и им нужна эвакуация. Нельзя затягивать этот процесс, потому что раненым необходим нормальный уход, нужны медикаменты. Нужно нормальное питание и свежий воздух".

Предыстория: 

  • Российские войска 9 мая обстреливали комбинат "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе и продолжают это делать сейчас.
  • По данным полка "Азов", за минувшие сутки россияне совершили 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков, на территорию завода "Азовсталь". 
  • Национальная гвардия 10 мая заявила, что все руководство Украины работает над эвакуацией гражданских и спасением военных, которые держат оборону на заводе "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МариупольАзоввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
РФ терпит катастрофические потери в войне и меняет свою пропаганду - разведка
Украина меняет цели в войне: Кулеба говорит об освобождении всех территорий
Россияне вывезли всю технику из школ и больницы в Кременной – глава ОВА
Лукашенко захотел свои "Искандеры", говорит, уже создает
Последние новости
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
Все новости...
Реклама: