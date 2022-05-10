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Держава шукає шляхи для порятунку захисників з "Азовсталі" – НГУ

Ірина БалачукВівторок, 10 травня 2022, 11:32
Завод "Азовсталь" під обстрілами російських військ. Скриншот з відео ОЗСП "Азов" у Telegram

Національна гвардія заявляє, що наразі все керівництво України працює над евакуацією цивільних та порятунком військових, які тримають оборону на заводі "Азовсталь" в окупованому Маріуполі.

Джерело: НГУ в Facebook 

Дослівно НГУ: "Президент України особисто, все керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей для евакуації цивільних з "Азовсталі" і продовжують працювати над застосуванням процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти".

Деталі: В НГУ нагадали, що увесь цей час військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання з оборони міста та стратегічного об’єкта. Серед захисників Маріуполя ОЗСП "Азов", 12-та бригада Нацгвардії, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона міста – усі вони герої і усі вони мають бути врятовані.

У Нацгвардії пояснили, що евакуація – вкрай складний процес, тому багато інформації про дії та плани, а також про поточні операції розголошувати не можуть.

Водночас НГУ запевняє, що вони продовжують шукати рішення та робити все можливе "для збереження життя військових і цивільних, для стримування ворога й належного виконання конституційного обов’язку із захисту держави".

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Теми: Азов Маріупольвійна
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