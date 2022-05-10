Держава шукає шляхи для порятунку захисників з "Азовсталі" – НГУ
Національна гвардія заявляє, що наразі все керівництво України працює над евакуацією цивільних та порятунком військових, які тримають оборону на заводі "Азовсталь" в окупованому Маріуполі.
Джерело: НГУ в Facebook
Дослівно НГУ: "Президент України особисто, все керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей для евакуації цивільних з "Азовсталі" і продовжують працювати над застосуванням процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти".
Деталі: В НГУ нагадали, що увесь цей час військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання з оборони міста та стратегічного об’єкта. Серед захисників Маріуполя ОЗСП "Азов", 12-та бригада Нацгвардії, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона міста – усі вони герої і усі вони мають бути врятовані.
У Нацгвардії пояснили, що евакуація – вкрай складний процес, тому багато інформації про дії та плани, а також про поточні операції розголошувати не можуть.
Водночас НГУ запевняє, що вони продовжують шукати рішення та робити все можливе "для збереження життя військових і цивільних, для стримування ворога й належного виконання конституційного обов’язку із захисту держави".
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Передісторія:
- Маріуполь із 1 березня перебуває у блокаді російських військ. Захисники Маріуполя перебувають у підземеллях "Азовсталі". За останній тиждень звідти вдалося евакуювати жінок, дітей та літніх людей. Наступним кроком влада сподівалася евакуювати з заводу медиків та поранених.
- З травня після часткової евакуації мирних жителів із "Азовсталі" росіяни почали штурм заводу. 4 травня окупанти прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали. На "Азовсталі" йшли важкі бої. Станом на 5 травня штурм заводу тривав.
- 6 травня російські війська порушили режим "тиші" у Маріуполі і обстріляли евакуаційний автомобіль, який їхав забрати цивільних з "Азовсталі": загинули 3 військових, 6 отримали поранення.
- 6 травня Зеленский заявив, що до порятунку українських військових із "Азовсталі" в Маріуполі залучені впливові держави.
- 8 травня президент заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом наразі неможливе через брак важкого озброєння.
- У полку "Азов" запевняють, що в них ще вистачить зброї, аби боротися з російськими окупантами.