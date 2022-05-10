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ТРЦ під Одесою після удару: руйнування всередині, фасад і вхід вціліли

Соня ЛукашоваВівторок, 10 травня 2022, 14:11
ТРЦ під Одесою після удару: руйнування всередині, фасад і вхід вціліли
Одеса, ТРЦ "Рів'єра", фото Соні Лукашової, УП

У торгово-розважальному центрі "Рів'єра" під Одесою, куди 9 травня влучили російські ракети, працюють правоохоронці та рятувальники.

Джерело: кореспондент "Української правди" 

Деталі: 10 травня на місці тривають слідчі дії, присутні працівники поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Територія навколо епіцентру вибуху огороджена, перехожих туди не підпускають.

Зруйновані приміщення всередині ТРЦ. Лицьовий фасад і головний вхід вцілили.

 
ТРЦ "Рів'єра"
фото Соні Лукашової, УП
 
 

Зараз центр зачинений.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • 9 травня росіяни здійснили чергову ракетну атаку на Одесу. Внаслідок цього спалахнула пожежа в одному з торговельно-розважальних центрів та в складських приміщеннях.
  • Загалом того вечора ворог випустив по місту 7 ракет.
  • Через російські обстріли одна людина загинула та ще 5 отримали поранення.

Теми: ОдесаОдеська областьвійна
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