ТРЦ під Одесою після удару: руйнування всередині, фасад і вхід вціліли

У торгово-розважальному центрі "Рів'єра" під Одесою, куди 9 травня влучили російські ракети, працюють правоохоронці та рятувальники.

Джерело: кореспондент "Української правди"

Деталі: 10 травня на місці тривають слідчі дії, присутні працівники поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Територія навколо епіцентру вибуху огороджена, перехожих туди не підпускають.

Зруйновані приміщення всередині ТРЦ. Лицьовий фасад і головний вхід вцілили.

Зараз центр зачинений.

ТРЦ "Рів'єра" під Одесою, куди 9 травня поцілили росіяни.

Загалом того вечора вороги випустили по місту 7 ракет.



On May 9, Russians attacked the shopping mall near Odesa.

In total, the enemy launched 7 missiles at the city that evening. pic.twitter.com/Mev4ChARLT