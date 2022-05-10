ТРЦ під Одесою після удару: руйнування всередині, фасад і вхід вціліли
Вівторок, 10 травня 2022, 14:11
У торгово-розважальному центрі "Рів'єра" під Одесою, куди 9 травня влучили російські ракети, працюють правоохоронці та рятувальники.
Джерело: кореспондент "Української правди"
Деталі: 10 травня на місці тривають слідчі дії, присутні працівники поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Територія навколо епіцентру вибуху огороджена, перехожих туди не підпускають.
Зруйновані приміщення всередині ТРЦ. Лицьовий фасад і головний вхід вцілили.
Зараз центр зачинений.
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ТРЦ "Рів'єра" під Одесою, куди 9 травня поцілили росіяни.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 10, 2022
Загалом того вечора вороги випустили по місту 7 ракет.
On May 9, Russians attacked the shopping mall near Odesa.
In total, the enemy launched 7 missiles at the city that evening. pic.twitter.com/Mev4ChARLT
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