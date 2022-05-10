ТРЦ под Одессой после удара: разрушения внутри, фасад и вход уцелели
В торгово-развлекательном центре "Ривьера" под Одессой, куда 9 мая попали российские ракеты, работают правоохранители и спасатели.
Источник: корреспондент "Украинской правды"
Детали: 10 мая на месте продолжаются следственные действия, присутствуют сотрудники полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Территория вокруг эпицентра взрыва ограждена, прохожих туда не подпускают.
Разрушены помещения внутри ТРЦ. Лицевой фасад и главный вход уцелели.
Сейчас центр закрыт.
ТРЦ "Рів'єра" під Одесою, куди 9 травня поцілили росіяни.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 10, 2022
Загалом того вечора вороги випустили по місту 7 ракет.
On May 9, Russians attacked the shopping mall near Odesa.
In total, the enemy launched 7 missiles at the city that evening. pic.twitter.com/Mev4ChARLT
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