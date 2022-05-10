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ТРЦ под Одессой после удара: разрушения внутри, фасад и вход уцелели

Соня ЛукашоваВторник, 10 мая 2022, 14:11
ТРЦ под Одессой после удара: разрушения внутри, фасад и вход уцелели
Одесса, ТРЦ "Ривьера", фото Сони Лукашовой, УП

В торгово-развлекательном центре "Ривьера" под Одессой, куда 9 мая попали российские ракеты, работают правоохранители и спасатели.

Источник: корреспондент "Украинской правды"

Детали: 10 мая на месте продолжаются следственные действия, присутствуют сотрудники полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Территория вокруг эпицентра взрыва ограждена, прохожих туда не подпускают.

Разрушены помещения внутри ТРЦ. Лицевой фасад и главный вход уцелели.

 
ТРЦ "Ривьера"
фото Сони Лукашовой, УП
 
 

Сейчас центр закрыт.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 9 мая россияне совершили очередную ракетную атаку на Одессу. В результате вспыхнул пожар в одном из торгово-развлекательных центров и в складских помещениях.
  • Всего в тот вечер враг выпустил по городу 7 ракет.
  • Из-за российских обстрелов один человек погиб и еще 5 получили ранения.

Темы: ОдессаОдесская областьвойна
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