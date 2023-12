ТРЦ под Одессой после удара: разрушения внутри, фасад и вход уцелели

В торгово-развлекательном центре "Ривьера" под Одессой, куда 9 мая попали российские ракеты, работают правоохранители и спасатели.

Источник: корреспондент "Украинской правды"

Детали: 10 мая на месте продолжаются следственные действия, присутствуют сотрудники полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Территория вокруг эпицентра взрыва ограждена, прохожих туда не подпускают.

Разрушены помещения внутри ТРЦ. Лицевой фасад и главный вход уцелели.

Сейчас центр закрыт.

